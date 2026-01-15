Απεργία Ταξί: Παρατείνεται το «χειρόφρενο» μέχρι την Παρασκευή – Νέα 48ωρη κινητοποίηση 20 και 21 Ιανουαρίου

Απεργία Ταξί: Παρατείνεται το «χειρόφρενο» μέχρι την Παρασκευή – Νέα 48ωρη κινητοποίηση 20 και 21 Ιανουαρίου

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό, καθώς οι αυτοκινητιστές ταξί αποφάσισαν την παράταση της απεργίας τους έως το πρωί της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν εκεί, αφού το ΣΑΤΑ ανακοίνωσε νέα 48ωρη απεργία για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη (20-21 Ιανουαρίου), κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.

Τα 6 «καυτά» μέτωπα του ΣΑΤΑ

Σε συναντήσεις που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τέθηκαν επί τάπητος τα αιτήματα που οδηγούν τον κλάδο στους δρόμους:

  1. Ηλεκτροκίνηση: Ζητούν παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035.
  2. Ε.Ι.Χ. με οδηγό: Απαίτηση για ελάχιστη μίσθωση 150€ για να σταματήσει η "νόθευση" του έργου τους.
  3. Ανταγωνισμός: Καταγγελίες για ασυδοσία των πολυεθνικών εφαρμογών.
  4. Λεωφορειολωρίδες: Δικαίωμα χρήσης από τα έμφορτα ταξί.
  5. Φορολογικό: Τέλος στην τεκμαρτή φορολόγηση που θεωρούν ληστρική.
  6. Ερανιστικό Νομοσχέδιο: Αντιδράσεις για τις προθέσεις του Υπουργείου Μεταφορών.

Πότε ακινητοποιούνται ξανά τα ταξί

  • Τώρα: Η τρέχουσα απεργία λήγει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 16/01.
  • Επόμενη εβδομάδα: Νέα 48ωρη απεργία την Τρίτη 20/01 και την Τετάρτη 21/01.
  • Συγκέντρωση: Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί κλαδική ενημέρωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

