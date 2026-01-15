Έρχονται 2.500 μόνιμες προσλήψεις για αποφοίτους Λυκείου - ΔΕ – Ποιες ειδικότητες αφορούν και πότε ξεκινά η προθεσμία

Μια νέα μεγάλη ευκαιρία για μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο ανοίγει το ΑΣΕΠ, με την προκήρυξη-μαμούθ για 2.500 θέσεις αποκλειστικά για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, Θάνο Παπαϊωάννου, ο διαγωνισμός μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης αμέσως μετά την 8Κ/2024, δίνοντας μια «δεύτερη ευκαιρία» σε χιλιάδες υποψηφίους.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις 2.500 θέσεις

Πότε αναμένεται: Η έκδοση της προκήρυξης δρομολογείται αμέσως μετά τα οριστικά αποτελέσματα της 8Κ/2024 (αρχές Φεβρουαρίου).

Η έκδοση της προκήρυξης δρομολογείται αμέσως μετά τα οριστικά αποτελέσματα της 8Κ/2024 (αρχές Φεβρουαρίου). Ποιους αφορά: Απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου, ΙΕΚ και Τεχνικών Σχολών όλων των ειδικοτήτων.

Απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου, ΙΕΚ και Τεχνικών Σχολών όλων των ειδικοτήτων. Οι ειδικότητες «αιχμής»: * Διοικητικό-Λογιστικό προσωπικό - Τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων- Χειριστές μηχανημάτων έργου-Τεχνίτες και βοηθητικό προσωπικό

* Διοικητικό-Λογιστικό προσωπικό - Τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων- Χειριστές μηχανημάτων έργου-Τεχνίτες και βοηθητικό προσωπικό Πού θα γίνουν οι προσλήψεις: Οι θέσεις αφορούν Δήμους και δημόσιους φορείς σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας τον προγραμματισμό προσλήψεων για τα έτη 2025-2026.

Η «δεύτερη ευκαιρία» για 105.000 υποψηφίους

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αναμένεται να συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν και οι 105.000 υποψήφιοι της 8Κ/2024 που δεν κατάφεραν να διοριστούν, διεκδικώντας εκ νέου μια μόνιμη θέση με σειρά προτεραιότητας.

