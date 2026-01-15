Η 16χρονη από την Πάτρα ρωτούσε το ChatGPT «πώς να φύγω από το σπίτι» – Το σχέδιο και οι καταγγελίες για τον πατέρα

Νέα, ανατρεπτικά στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση της 16χρονης μαθήτριας που έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές. Όπως αποκαλύπτεται, η ανήλικη σχεδίαζε τη φυγή της με κάθε λεπτομέρεια εδώ και μήνες, φτάνοντας στο σημείο να ζητά οδηγίες από το ChatGPT για το πώς να εγκαταλείψει το σπίτι της χωρίς να προκαλέσει υποψίες, ενώ στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν πλέον οι σχέσεις με την οικογένειά της.

Το «ηλεκτρονικό» ημερολόγιο μιας προαναγγελθείσας φυγής

  • Η ερώτηση-κλειδί: «Πώς μπορώ να φύγω από το σπίτι χωρίς να δημιουργηθεί σύγχυση;». Αυτό φέρεται να έγραψε η έφηβη στην τεχνητή νοημοσύνη τον περασμένο Οκτώβριο, αμέσως μετά από ένα σοβαρό επεισόδιο στο σπίτι της.
  • Μάζευε χρήματα κρυφά: Φίλες της αποκαλύπτουν ότι η 16χρονη πουλούσε προσωπικά της αντικείμενα για να συγκεντρώσει το ποσό που χρειαζόταν. «Μου έλεγε συνέχεια ότι δεν αντέχει άλλο, ότι ο πατέρας της είναι πολύ αυστηρός και πιέζεται χρόνια», δηλώνει στενό της πρόσωπο.
  • Το παρελθόν στη Γερμανία: Η έρευνα στρέφεται και σε ένα περιστατικό στη Γερμανία, όπου η ανήλικη είχε μείνει για λίγο σε δομή προστασίας, μετά από καταγγελία γειτόνισσας για κακοποίηση από το οικογενειακό περιβάλλον.

Η «παγίδα» με τα σχολεία

Η 16χρονη φαίνεται πως ήθελε να δείξει ότι όλα κυλούν ομαλά, αφού στις 27 Δεκεμβρίου ρωτούσε φίλους της πότε ανοίγουν τα σχολεία. Στην πραγματικότητα, όπως όλα δείχνουν, η 8η Ιανουαρίου ήταν η δική της ημερομηνία εξόδου προς το άγνωστο.

