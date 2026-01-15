Η πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας δεν είναι πια στη ζωή. Το Παλάτι Θαρζουέλα στη Μαδρίτη εξέδωσε επίσημο ανακοινωθέν, επιβεβαιώνοντας πως η μικρότερη αδελφή της Βασίλισσας Σοφίας απεβίωσε στις 11:40 π.μ. της Πέμπτης. Η υγεία της είχε κλονιστεί ραγδαία τους τελευταίους μήνες, με την τελευταία της δημόσια εμφάνιση να καταγράφεται στην Ελλάδα, στον γάμο του ανιψιού της, πρίγκιπα Νικολάου.

Το χρονικό του τέλους και η στενή σχέση με τη Σοφία

Η επίσημη ανακοίνωση: «Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και η Αυτού Μεγαλειότητα η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας Ειρήνης».

Η μάχη με την υγεία της: Από τις αρχές του 2025, η Ειρήνη χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο, όμως δεν έλειπε ποτέ από το πλευρό της αδελφής της, Σοφίας, συνοδεύοντάς την σε όλες τις επίσημες υποχρεώσεις μέχρι την τελική επιδείνωση.

Η τελευταία επίσκεψη στην Ελλάδα: Τον Φεβρουάριο του 2025, παρά τα προβλήματα υγείας, ταξίδεψε στην Αθήνα για τον γάμο του πρίγκιπα Νικολάου με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη, μια εμφάνιση που έμελλε να είναι η τελευταία της στην πατρίδα της.

Μια ζωή στην "σκιά" του θρόνου και της τέχνης

Η γέννηση στην εξορία: Γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν το 1942 με ανάδοχο τον Στρατηγό Γιαν Σματς.

Πιανίστα και Αρχαιολόγος: Η καριέρα της δίπλα στην Τζίνα Μπαχάουερ και οι αρχαιολογικές της μελέτες με τη Σοφία ("Αρχαιολογικά ποικίλα") ανέδειξαν μια προσωπικότητα με βαθιά πνευματικότητα.

Η ταφή: Η σορός της αναμένεται να μεταφερθεί στην Ελλάδα για να ταφεί στο Τατόι, επιστρέφοντας οριστικά στη γη των προγόνων της.

