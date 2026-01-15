Η Αθήνα ξύπνησε σήμερα (15/01) χωρίς ταξί και με τους κεντρικούς δρόμους να θυμίζουν απέραντο πάρκινγκ. Οι οδηγοί ταξί κλιμακώνουν τον αγώνα τους ενάντια στην υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, δίνοντας ραντεβού στις 10:00 για πορεία προς τη Βουλή, την ώρα που ο Κηφισός και η Αττική Οδός δοκιμάζουν τις αντοχές των οδηγών.

Η «Μάχη» της Ηλεκτροκίνησης

Όχι στο 2026, ναι στο 2035: Οι αυτοκινητιστές ζητούν παράταση για τη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, χαρακτηρίζοντας το τρέχον σχέδιο «βίαιο» και οικονομικά ασύμφορο.



Οι αυτοκινητιστές ζητούν παράταση για τη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, χαρακτηρίζοντας το τρέχον σχέδιο «βίαιο» και οικονομικά ασύμφορο. Το «αγκάθι» των 150 ευρώ: Το ΣΑΤΑ ζητά ελάχιστη μίσθωση 150€ για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ), ώστε να σταματήσει η «υφαρπαγή» του μεταφορικού έργου.



Το ΣΑΤΑ ζητά ελάχιστη μίσθωση 150€ για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ), ώστε να σταματήσει η «υφαρπαγή» του μεταφορικού έργου. Λεωφορειολωρίδες: Επιμένουν στο δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί για ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Live ο «Χάρτης» της Ταλαιπωρίας

Κηφισός: Σημειωτόν από τη Λένορμαν έως την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα.

Αττική Οδός: Καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 30 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Κέντρο Αθήνας: Στο «κόκκινο» η Βασιλίσσης Σοφίας, η Αλεξάνδρας και οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα λόγω της προγραμματισμένης συγκέντρωσης.

Διαβάστε ακόμα: Χειροπέδες για επικίνδυνες σούζες και ιλιγγιώδεις ταχύτητες: Πώς το online κάλεσμα στο TikTok τούς 'πρόδωσε' στην ΕΛ.ΑΣ.