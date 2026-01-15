Η Αθήνα ξύπνησε σήμερα (15/01) χωρίς ταξί και με τους κεντρικούς δρόμους να θυμίζουν απέραντο πάρκινγκ. Οι οδηγοί ταξί κλιμακώνουν τον αγώνα τους ενάντια στην υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, δίνοντας ραντεβού στις 10:00 για πορεία προς τη Βουλή, την ώρα που ο Κηφισός και η Αττική Οδός δοκιμάζουν τις αντοχές των οδηγών.
Η «Μάχη» της Ηλεκτροκίνησης
- Όχι στο 2026, ναι στο 2035: Οι αυτοκινητιστές ζητούν παράταση για τη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, χαρακτηρίζοντας το τρέχον σχέδιο «βίαιο» και οικονομικά ασύμφορο.
- Το «αγκάθι» των 150 ευρώ: Το ΣΑΤΑ ζητά ελάχιστη μίσθωση 150€ για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ), ώστε να σταματήσει η «υφαρπαγή» του μεταφορικού έργου.
- Λεωφορειολωρίδες: Επιμένουν στο δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί για ταχύτερη εξυπηρέτηση.
Live ο «Χάρτης» της Ταλαιπωρίας
Κηφισός: Σημειωτόν από τη Λένορμαν έως την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα.
Αττική Οδός: Καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 30 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Κέντρο Αθήνας: Στο «κόκκινο» η Βασιλίσσης Σοφίας, η Αλεξάνδρας και οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα λόγω της προγραμματισμένης συγκέντρωσης.
