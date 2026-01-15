Η νύχτα στο Παλαιό Φάλήρο «έκρυβε» μια σύλληψη που θα προκαλέσει τριγμούς στα κοσμικά στέκια της Αθήνας. Ένας 56χρονος επιχειρηματίας, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με τα μεγαλύτερα ονόματα της πίστας και του θεάτρου, βρέθηκε με χειροπέδες μετά από έναν τυχαίο έλεγχο της ομάδας ΔΙΑΣ, αποκαλύπτοντας ένα «βαρύ» οπλοστάσιο και μια πλαστή ταυτότητα που θα ζήλευαν και πράκτορες.

Το Χρονικό της Σύλληψης και το «Βαρύ» Παρελθόν

Το «ύποπτο» όχημα: Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο το βράδυ της Τρίτης. Η νευρική κίνηση του οδηγού τους οδήγησε στο σήμα για έλεγχο.



Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο το βράδυ της Τρίτης. Η νευρική κίνηση του οδηγού τους οδήγησε στο σήμα για έλεγχο. Τι βρέθηκε: Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν δύο πιστόλια, γεμιστήρες, φυσίγγια και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.



Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν δύο πιστόλια, γεμιστήρες, φυσίγγια και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς. Η πλαστογραφία: Ο επιχειρηματίας κατείχε πλαστή άδεια οδήγησης με τη φωτογραφία του, γεγονός που επιβαρύνει τη θέση του στη δικογραφία.



Ο επιχειρηματίας κατείχε πλαστή άδεια οδήγησης με τη φωτογραφία του, γεγονός που επιβαρύνει τη θέση του στη δικογραφία. Showbiz & Νύχτα: Πρόκειται για τον πρώην ιδιοκτήτη πασίγνωστου κλαμπ στο Γκάζι, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τα φλας λόγω της σχέσης του με κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Οι «Σκιές» του Παρελθόντος

Ληστείες και προσαγωγές: Δ εν είναι η πρώτη φορά που ο 56χρονος απασχολεί τις Αρχές. Το όνομά του εμπλέκεται σε παλαιότερες υποθέσεις ληστειών και πολεοδομικών παραβάσεων

εν είναι η πρώτη φορά που ο 56χρονος απασχολεί τις Αρχές. Το όνομά του εμπλέκεται σε παλαιότερες υποθέσεις ληστειών και πολεοδομικών παραβάσεων Η Δικαιοσύνη: Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.

Διαβάστε ακόμα: Αγρότες: Κλειδώνουν τα αιτήματα στη Νίκαια για το «ραντεβού» με Μητσοτάκη – Υποχωρούν τα μπλόκα ή ετοιμάζουν απόβαση στην Αθήνα;