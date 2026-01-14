Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις κινήσεις της 16χρονης Λόρας, η οποία εξαφανίστηκε από την Πάτρα και πλέον φαίνεται να βρίσκεται στην περιοχή του Ζωγράφου. Μαθητές που την εντόπισαν περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τη συνάντησή τους με την ανήλικη, η οποία αντέδρασε με ψυχραιμία αλλά και ταχύτητα όταν κατάλαβε ότι την αναγνώρισαν.

Το τετ-α-τετ με τους μαθητές

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ένας από τους μαθητές στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, η κοπέλα εντοπίστηκε μέσα σε σούπερ μάρκετ της περιοχής:

Ψώνιζε «χαλαρά» : Η ανήλικη πέρασε τουλάχιστον 25 λεπτά μέσα στο κατάστημα, αγοράζοντας κρέατα, τυριά και άλλα τρόφιμα σε μεγάλες ποσότητες, γεγονός που υποδηλώνει ότι ίσως κρύβεται σε κάποιο σπίτι στην περιοχή.

: Η ανήλικη πέρασε τουλάχιστον 25 λεπτά μέσα στο κατάστημα, αγοράζοντας κρέατα, τυριά και άλλα τρόφιμα σε μεγάλες ποσότητες, γεγονός που υποδηλώνει ότι ίσως κρύβεται σε κάποιο σπίτι στην περιοχή. Η αντίδραση στη φωτογραφία: Όταν οι μαθητές την προσέγγισαν στην οδό Γεωργίου Ζωγράφου και της έδειξαν μια φωτογραφία της στο κινητό, εκείνη απάντησε στα αγγλικά: «Sorry, I speak English».

Όταν οι μαθητές την προσέγγισαν στην οδό Γεωργίου Ζωγράφου και της έδειξαν μια φωτογραφία της στο κινητό, εκείνη απάντησε στα αγγλικά: «Sorry, I speak English». Η «απόδραση»: Μόλις είδε τη φωτογραφία της, έφυγε «σε ένα δευτερόλεπτο», χωρίς να τρέξει, αλλά με πολύ φυσιολογικό βηματισμό, προσπαθώντας να μην κινήσει περαιτέρω υποψίες.

99% σίγουροι οι μάρτυρες

Παρότι η ανήλικη προσπάθησε να αρνηθεί την ταυτότητά της, οι μαθητές δήλωσαν σχεδόν βέβαιοι ότι πρόκειται για τη 16χρονη Λόρα. Οι κινήσεις της, το πορτοφόλι που έβγαλε για να πληρώσει και η ξαφνική απομάκρυνσή της μόλις είδε τη φωτογραφία, ενισχύουν το σενάριο ότι η κοπέλα είναι ζωντανή και κινείται εντός του αστικού ιστού της Αθήνας.

