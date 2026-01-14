Υπόθεση Λόρας: «Της δείξαμε τη φωτογραφία της και εξαφανίστηκε» – Η συγκλονιστική μαρτυρία μαθητή στου Ζωγράφου

Υπόθεση Λόρας: «Της δείξαμε τη φωτογραφία της και εξαφανίστηκε» – Η συγκλονιστική μαρτυρία μαθητή στου Ζωγράφου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις κινήσεις της 16χρονης Λόρας, η οποία εξαφανίστηκε από την Πάτρα και πλέον φαίνεται να βρίσκεται στην περιοχή του Ζωγράφου. Μαθητές που την εντόπισαν περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τη συνάντησή τους με την ανήλικη, η οποία αντέδρασε με ψυχραιμία αλλά και ταχύτητα όταν κατάλαβε ότι την αναγνώρισαν.

Το τετ-α-τετ με τους μαθητές

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ένας από τους μαθητές στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, η κοπέλα εντοπίστηκε μέσα σε σούπερ μάρκετ της περιοχής:

  • Ψώνιζε «χαλαρά»: Η ανήλικη πέρασε τουλάχιστον 25 λεπτά μέσα στο κατάστημα, αγοράζοντας κρέατα, τυριά και άλλα τρόφιμα σε μεγάλες ποσότητες, γεγονός που υποδηλώνει ότι ίσως κρύβεται σε κάποιο σπίτι στην περιοχή.
  • Η αντίδραση στη φωτογραφία: Όταν οι μαθητές την προσέγγισαν στην οδό Γεωργίου Ζωγράφου και της έδειξαν μια φωτογραφία της στο κινητό, εκείνη απάντησε στα αγγλικά: «Sorry, I speak English».
  • Η «απόδραση»: Μόλις είδε τη φωτογραφία της, έφυγε «σε ένα δευτερόλεπτο», χωρίς να τρέξει, αλλά με πολύ φυσιολογικό βηματισμό, προσπαθώντας να μην κινήσει περαιτέρω υποψίες.

99% σίγουροι οι μάρτυρες

Παρότι η ανήλικη προσπάθησε να αρνηθεί την ταυτότητά της, οι μαθητές δήλωσαν σχεδόν βέβαιοι ότι πρόκειται για τη 16χρονη Λόρα. Οι κινήσεις της, το πορτοφόλι που έβγαλε για να πληρώσει και η ξαφνική απομάκρυνσή της μόλις είδε τη φωτογραφία, ενισχύουν το σενάριο ότι η κοπέλα είναι ζωντανή και κινείται εντός του αστικού ιστού της Αθήνας.

Διαβάστε ακόμα: ΣΟΚ στην Πιερία: Αυτοκτόνησε 55χρονος κτηνοτρόφος μόλις του θανάτωσαν το κοπάδι λόγω ευλογιάς – «Τα είχε σαν παιδιά του»

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Γιατί πρέπει να ανοίγετε τα παράθυρα ακόμα και με παγωνιά: Το μυστικό των 5 λεπτών που θωρακίζει την υγεία σας
Υγεία

Γιατί πρέπει να ανοίγετε τα παράθυρα ακόμα και με παγωνιά: Το μυστικό των 5 λεπτών που θωρακίζει την υγεία σας

Αγρότες – Μαξίμου: Η επόμενη ημέρα μετά τον 3,5 ωρών «μαραθώνιο» – Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη
Πολιτική

Αγρότες – Μαξίμου: Η επόμενη ημέρα μετά τον 3,5 ωρών «μαραθώνιο» – Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Survivor – Gio Kay: Η σύντροφός του αποκαλύπτει – «Του είπα πως θα τον θυμούνται σαν τον Μέγα Αλέξανδρο»
Media

Survivor – Gio Kay: Η σύντροφός του αποκαλύπτει – «Του είπα πως θα τον θυμούνται σαν τον Μέγα Αλέξανδρο»

Οργάνωση κουζίνας: Ο «κανόνας των 3 επιπέδων» που σαρώνει στο TikTok – Πώς θα μεταμορφώσετε τον χώρο σας σε 10 λεπτά
Χρήσιμες Συμβουλές

Οργάνωση κουζίνας: Ο «κανόνας των 3 επιπέδων» που σαρώνει στο TikTok – Πώς θα μεταμορφώσετε τον χώρο σας σε 10 λεπτά

Κλήρωση Τζόκερ: Νέο «χρυσό» τζακ ποτ – Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 11,3 εκατομμύρια
Κοινωνία

Κλήρωση Τζόκερ: Νέο «χρυσό» τζακ ποτ – Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 11,3 εκατομμύρια