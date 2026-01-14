Επίθεση στο μπλόκο της Νίκαιας: Βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που πήγαν στο Μαξίμου – «Προδότες» έγραψαν με μπογιές

Επίθεση στο μπλόκο της Νίκαιας: Βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που πήγαν στο Μαξίμου – «Προδότες» έγραψαν με μπογιές

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε το πρωί της Τετάρτης τους αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, οι οποίοι συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία που συνάντησε χθες τον Πρωθυπουργό. Άγνωστοι προχώρησαν σε βανδαλισμούς των γεωργικών μηχανημάτων τους, σημαδεύοντάς τα με υβριστικά συνθήματα.

Το χρονικό του βανδαλισμού

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι δράστες χρησιμοποίησαν μπλε και κόκκινη μπογιά για να γράψουν τη λέξη «προδότης» πάνω στα τρακτέρ, ενώ παράλληλα ξεφούσκωσαν τα λάστιχα των οχημάτων.

  • Ποιοι στοχοποιήθηκαν: Τα τρακτέρ ανήκουν στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου, Θεόδωρο Παπακωστούλη, και στο μέλος Αντώνη Μπατρακούλη.
  • Η αντίδραση των αγροτών: Ο Ρίζος Μαρούδας καταδίκασε την ενέργεια κάνοντας λόγο για «προβοκάτσια» που έχει ως μοναδικό στόχο να διασπάσει την ενότητα του μπλόκου της Νίκαιας.

Η κυβερνητική αντίδραση

Για «ντροπή» και «τραμπουκισμούς» έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως είναι απαράδεκτο να στοχοποιούνται επαγγελματίες επειδή επέλεξαν τον δρόμο του διαλόγου.

Επόμενη στάση: Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων θα κρίνει το μέλλον των κινητοποιήσεων.

