Κλήρωση Τζόκερ: Νέο «χρυσό» τζακ ποτ – Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 11,3 εκατομμύρια

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/1) η κλήρωση 3014 του Τζόκερ. Η αγωνία έφτασε στο κατακόρυφο για το μεγάλο έπαθλο των 11.301.366,47 ευρώ, ωστόσο η πρώτη κατηγορία δεν ανέδειξε νικητή, οδηγώντας σε ένα ακόμα μεγάλο τζακ ποτ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης:

Οι αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι οι:

8, 10, 13, 18, 28

και αριθμός Τζόκερ το: 7

Τα αποτελέσματα της διαλογής

Παρά το τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία (5+1), η κλήρωση ανέδειξε τυχερούς στη δεύτερη κατηγορία (5άρια):

3 τυχερά πεντάρια: Βρέθηκαν τρεις νικητές που κερδίζουν από 100.000 ευρώ ο καθένας.

Επόμενη κλήρωση: Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, το Τζόκερ θα μοιράσει τουλάχιστον 11,8 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

