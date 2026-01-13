Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Το βίντεο-ντοκουμέντο στου Ζωγράφου και ο 58χρονος με τα 200€

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τις κάμερες ασφαλείας, αποτυπώνοντας την άφιξη της ανήλικης στην Αθήνα την περασμένη Πέμπτη. Η 16χρονη φαίνεται να κινείται με προσχεδιασμένο πλάνο, έχοντας μαζί της δύο τσάντες και δείχνοντας ότι γνωρίζει ακριβώς πού πηγαίνει.

Το χρονικό της άφιξης στου Ζωγράφου

  • 10:12 π.μ.: Η Λόρα αποβιβάζεται από το ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου. Φορά μαύρο μπουφάν, κουκούλα και τζόκεϊ.
  • Η κίνηση-κλειδί: Διασχίζει την οδό Μικράς Ασίας με γρήγορο βήμα, ακολουθώντας κατεύθυνση αντίθετη από αυτή που είχε δηλώσει στον οδηγό ταξί, γεγονός που υποδηλώνει προσπάθεια παραπλάνησης.
  • Το εύρημα: Πολίτης εντόπισε μια εγκαταλελειμμένη τσάντα στην περιοχή, η οποία εξετάζεται αν ανήκει στην ανήλικη.


Η κατάθεση του 58χρονου

Ο άνδρας που καταγράφηκε να συνομιλεί με τη Λόρα λίγο πριν την εξαφάνιση παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ. σήμερα Τρίτη.

  • Ο ισχυρισμός: Υποστήριξε ότι συνάντησε τη Λόρα μαζί με την κόρη του για να αγοράσει το παλιό της iPhone έναντι 200-210 ευρώ, μέσω αγγελίας που είχε βάλει η ίδια.
  • Η στάση του: Δήλωσε ότι δεν γνώριζε ποια είναι και ότι η συναλλαγή ήταν καθαρά εμπορική.

Η μαρτυρία του οδηγού ταξί
Ο οδηγός που τη μετέφερε από την Πάτρα στην Αθήνα δηλώνει συγκλονισμένος:

  • «Την πέρασα για φοιτήτρια, δεν φαινόταν για 16 χρονών».
  • Ανέφερε ότι η κοπέλα βαφόταν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής και δεν μίλησε καθόλου.

