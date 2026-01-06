Με κάθε επισημότητα και παρουσία της πολιτειακής ηγεσίας εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια σε όλη την Ελλάδα. Από τον Πειραιά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τη Δεξαμενή στην Αθήνα και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το «ολόφωτο φως» έδωσε το μήνυμα για μια νέα, ελπιδοφόρα χρονιά.

Κύρια Σημεία

Πειραιάς: Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας έδωσαν το "παρών" στο λιμάνι. Ο Παναγιώτης Γκόρας ήταν ο τυχερός που έπιασε τον Σταυρό.



Αθήνα: Ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας έστειλε μήνυμα ενότητας από τη Δεξαμενή, τονίζοντας πως η φώτιση σημαίνει πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Θεσσαλονίκη: Ο καθαγιασμός έγινε στον Α' προβλήτα του λιμανιού, παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου.



Εξωτερικό: Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέστη στην τελετή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι.

Με τη δέουσα λαμπρότητα και παρά τους θυελλώδεις ανέμους που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, κορυφώνονται αυτή την ώρα οι τελετές καθαγιασμού των υδάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα πρώτα στιγμιότυπα:

Στον Πειραιά: Παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, οι κολυμβητές αψήφησαν το κρύο και βούτηξαν στα νερά του πρώτου λιμανιού της χώρας για να πιάσουν τον Σταυρό και να λάβουν την ευλογία.

Στη Θεσσαλονίκη: Στον παραλιακό της πόλης, δεκάδες πιστοί βρέθηκαν από νωρίς για να παρακολουθήσουν την τελετή, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα συγκινητικό.

Στην επαρχία: Από τα παγωμένα ποτάμια της Ηπείρου μέχρι τις λίμνες της Μακεδονίας, τα έθιμα αναβιώνουν με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων.

Το μήνυμα της ημέρας: «Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα φωτός και ελπίδας για όλους τους Έλληνες», αναφέρουν στις πρώτες τους δηλώσεις οι εκπρόσωποι της εκκλησίας και της πολιτείας, στέλνοντας ευχές για «φώτιση» και ενότητα μπροστά στις προκλήσεις της νέας χρονιάς.

Μείνετε συντονισμένοι, καθώς σε λίγο θα ακολουθήσει πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τους «τολμηρούς» που έπιασαν τον Σταυρό στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

