Τοξικές ουσίες σε κάδο έστειλαν δύο εργαζόμενους καθαριότητας στο νοσοκομείο Χανίων

Σοβαρό περιστατικό που αναδεικνύει την επικίνδυνη αδιαφορία απέναντι στους εργαζόμενους και τη δημόσια ασφάλεια σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (29/12) στα Χανιά, όταν δύο εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμος Χανίων μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μετά από εισπνοή τοξικών ουσιών.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια δρομολογίου αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή Πύργος, στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου. Οι δύο εργαζόμενοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, ήρθαν αντιμέτωποι με έντονες αναθυμιάσεις από πράσινο κάδο απορριμμάτων, μέσα στον οποίο είχαν απορριφθεί άγνωστα τοξικά υλικά. Η δυσφορία ήταν τόσο έντονη, που οι αναθυμιάσεις έγιναν αντιληπτές ακόμη και από τον οδηγό του απορριμματοφόρου.

Το δρομολόγιο διακόπηκε άμεσα και οι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου παρέμειναν όλη τη νύχτα για παρακολούθηση και παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εμφάνισαν συμπτώματα αναπνευστικής «δηλητηρίασης» και τους χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια, ενώ αποχώρησαν από το νοσοκομείο το πρωί της επόμενης ημέρας.

Το περιστατικό γνωστοποίησε με δημόσια ανάρτησή του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Χανίων, Μιχάλης Τσουπάκης, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά επικίνδυνη και ανεύθυνη ενέργεια. Όπως τόνισε, τέτοιες πράξεις θα μπορούσαν να έχουν πολύ σοβαρότερες συνέπειες για την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων.

«Τις γιορτινές μέρες ο κόσμος χαίρεται και διασκεδάζει. Παράλληλα, όμως, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δίνουν τον δικό τους αγώνα για να παραμείνει η πόλη καθαρή και ασφαλής. Δυστυχώς, κάποιοι ασυνείδητοι έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή δύο εργαζομένων του Δήμου, τοποθετώντας τοξικές ουσίες σε κάδους απορριμμάτων. Αποτέλεσμα ήταν να εισπνεύσουν τοξικές ουσίες και να περάσουν το βράδυ στο νοσοκομείο. Η ευθύνη που έχουμε όλοι να προστατεύουμε τους ανθρώπους που εργάζονται για το κοινό καλό, αλλά και το περιβάλλον, είναι μεγάλη και δεν πρέπει να την αγνοούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για το τρίτο περιστατικό απόρριψης τοξικών υλικών σε κάδους απορριμμάτων μέσα σε έναν χρόνο. Μετά το συμβάν, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων και συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό και επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη υπευθυνότητας των πολιτών, τόσο για την προστασία των εργαζομένων στην καθαριότητα όσο και για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Διαβάστε ακόμα: Ροδόπη: Νεκρός 7χρονος σε φωτιά στο σπίτι - Δίωξη για εμπρησμό από αμέλεια στη μητέρα