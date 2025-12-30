Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας την παραμονή Πρωτοχρονιάς – Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Συντάγματος και στο Πεδίον του Άρεως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας Αττικής, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 20:00 το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου έως τη λήξη των εκδηλώσεων, με προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες.

Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής δρόμους:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα μεταξύ Σέκερη και Πανεπιστημίου

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, από Μουστοξύδη έως Πατησίων, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη προς Πατησίων

Λεωφόρος Αμαλίας, σε όλο το μήκος της

Λεωφόρος Συγγρού, από Λεωφόρο Αμαλίας έως Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Οδός Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της

Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος

Οδός Σταδίου, από Αμερικής έως Βασιλέως Γεωργίου Α΄ και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη

Οδός Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη



Τι συνιστά η Τροχαία στους οδηγούς

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από το κέντρο της πόλης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστούν η ταλαιπωρία και τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, συνιστά:

Να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων

Να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές όπου αυτό είναι δυνατό

Να δείχνουν συνεργασία και υπομονή, ειδικά σε περίπτωση αναγκαστικής διέλευσης

Οι ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και την ομαλή μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών, καθώς η Αθήνα υποδέχεται το νέο έτος με μεγάλες συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης.

