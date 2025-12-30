Προφυλακιστέος κρίθηκε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, μετά την πολύωρη απολογία του στα δικαστήρια της Ευελπίδων, για τη δολοφονία της 87χρονης μητέρας του στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022.

Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της στις 29 Ιανουαρίου 2022, με την υπόθεση να προκαλεί τότε σοκ, καθώς αρχικά η φωτιά είχε αποδοθεί σε ατύχημα. Ωστόσο, η πορεία της έρευνας ανέτρεψε πλήρως το αρχικό σενάριο.

Τα στοιχεία που «έδειξαν» εγκληματική ενέργεια

Νεότερα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τις Αρχές οδήγησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 60χρονου, την επομένη των Χριστουγέννων. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα ευρήματα της δικογραφίας, τα οποία – σύμφωνα με δικαστικές πηγές – αποκλείουν το ενδεχόμενο ατυχήματος και καταδεικνύουν προσχεδιασμένη εγκληματική πράξη.

Μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι ο εντοπισμός εύφλεκτου υλικού τόσο μέσα στο διαμέρισμα όσο και στα ρούχα της 87χρονης, χωρίς να υπάρχουν ίχνη παραβίασης στον χώρο. Ιδιαίτερα κρίσιμα θεωρούνται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, σύμφωνα με τα οποία στο θύμα είχε χορηγηθεί μεγάλη δόση ηρεμιστικής ουσίας.

Αρνείται τις κατηγορίες ο κατηγορούμενος

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης – περίπου οκτάωρης – απολογίας του, ο 60χρονος φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, προβάλλοντας ισχυρισμούς περί ακυρότητας της προδικασίας. Παρά τους ισχυρισμούς του, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής και αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Η υπόθεση, που είχε «παγώσει» την κοινή γνώμη από την πρώτη στιγμή, μπαίνει πλέον σε νέα φάση, με τη Δικαιοσύνη να καλείται να ρίξει πλήρες φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 87χρονη γυναίκα μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

