Σέρρες: Σημείωμα στην οικογένειά του άφησε ο 45χρονος αγνοούμενος πυροσβέστης – Νέα στοιχεία από το smartwatch

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται για έβδομη συνεχόμενη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου πυροσβέστη από τις Σέρρες, ο οποίος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Γκίνη, διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και εθελοντικές ομάδες, «χτενίζουν» συστηματικά δύσβατες περιοχές στο Όρος Μπέλες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο κρίσιμο στοιχείο.

Το σημείωμα που προβληματίζει τις Αρχές

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους ένα χειρόγραφο σημείωμα που βρέθηκε σε σακάκι του 45χρονου. Σε αυτό αναγράφονται τα ονόματα της συζύγου και των δύο παιδιών του, με τη φράση «σε αγαπώ» δίπλα σε κάθε όνομα. Το σημείωμα δεν φέρει ημερομηνία, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι είχε γραφτεί με πρόθεση να βρεθεί από την οικογένειά του.

Τα δεδομένα από το smartwatch

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στα ψηφιακά δεδομένα που ανακτήθηκαν από το cloud του smartwatch του αγνοούμενου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τις ημέρες πριν από την εξαφάνισή του παρουσίαζε έντονη αϋπνία, με ύπνο που δεν ξεπερνούσε τις δύο με τρεις ώρες ημερησίως. Τη νύχτα της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του, είχε κοιμηθεί μόλις για περίπου 75 λεπτά.

Στο μικροσκόπιο άγνωστη διαδρομή

Οι Αρχές εντόπισαν επίσης μία ασυνήθιστη διαδρομή στο όρος Μπέλες, διαφορετική από τα συνηθισμένα μονοπάτια που ακολουθούσε ο 45χρονος στις πεζοπορίες του. Η συγκεκριμένη πορεία εξετάζεται εξονυχιστικά από τα σωστικά συνεργεία, ενώ παράλληλα αναλύονται και τα δεδομένα από το κινητό του τηλέφωνο.

Οι έρευνες συνεχίζονται με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, με τις Αρχές να λαμβάνουν καταθέσεις τόσο από το οικογενειακό όσο και από το επαγγελματικό του περιβάλλον, προσπαθώντας να φωτίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Διαβάστε ακόμα: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στα Ιωάννινα – Συλλήψεις για γονέα και υπεύθυνο μπαρ