Η μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας επιστρέφει στο Περιστέρι - Πόσους τόνους θα ζυγίσει

Για ακόμη μία χρονιά, το Περιστέρι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας, σε μια ανοιχτή γιορτή για μικρούς και μεγάλους που θα σηματοδοτήσει την έλευση της νέας χρονιάς. Την πρωτοβουλία συνδιοργανώνουν η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων και ο Δήμος Περιστερίου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:30, στην Πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου, δίπλα στον σταθμό Μετρό «Περιστέρι», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μετά το τέλος της γιορτής, η βασιλόπιτα θα κοπεί και θα διανεμηθεί δωρεάν στους παρευρισκόμενους, μαζί με ευχές και τυχερά φλουριά.

Εντυπωσιακά μεγέθη

Η φετινή βασιλόπιτα αναμένεται να εντυπωσιάσει και πάλι με τις διαστάσεις της:

- μήκος που ξεπερνά τα 100 μέτρα,

- συνολικό βάρος περίπου 10 τόνων,

- περισσότερα από 80.000 κομμάτια για διανομή,

- πολλά φλουριά που αντιστοιχούν σε δώρα για τους τυχερούς.

Ποιοι συμμετέχουν στην παρασκευή

Τη δημιουργία της βασιλόπιτας θα αναλάβουν από νωρίς το πρωί δεκάδες βιοτεχνικά αρτοποιεία, οι λεγόμενοι «φούρνοι της γειτονιάς», με τη συμμετοχή έμπειρων αρτοποιών. Ο πεζόδρομος της πλατείας θα μετατραπεί σε έναν μεγάλο, υπαίθριο χώρο παρασκευής, σε κλίμα συνεργασίας και γιορτής. Στην οργάνωση και τη διανομή θα συμβάλουν ενεργά και οι εθελοντές της ΑΜΚΕ «ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΤΟΣ (ΕΛΑΡΤ)».

Τα υλικά της μεγαλύτερης βασιλόπιτας

Για την παρασκευή της θα χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά:

- 6,2 τόνοι αλεύρι,

- 2.200 κιλά ηλιέλαιο – λάδι,

- 6.500 αυγά,

- 830 κιλά άχνη,

- 750 κιλά ζάχαρη,

- 110 λίτρα κονιάκ,

- 85 κιλά τριμμένη κανέλα.

Ο Δήμος Περιστερίου απευθύνει κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στη γιορτή, που έχει καθιερωθεί ως θεσμός και στέλνει κάθε χρόνο το πιο γλυκό μήνυμα αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά.







