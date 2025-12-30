# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Μενίδι: Σύλληψη τριών 15χρονων για ληστεία σε βάρος 59χρονης

Στη σύλληψη τριών ανήλικων ηλικίας 15 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στο Μενίδι, έπειτα από ληστεία σε βάρος 59χρονης γυναίκας, την οποία οι δράστες φέρονται να έριξαν στο οδόστρωμα προκειμένου να της αρπάξουν την τσάντα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι τρεις ανήλικοι, μαζί με ακόμη ένα άτομο που αναζητείται, πλησίασαν τη γυναίκα ενώ κινούνταν πεζή στην περιοχή. Κατά την προσπάθειά τους να της αφαιρέσουν την τσάντα, άσκησαν σωματική βία, με αποτέλεσμα η 59χρονη να πέσει στο δρόμο.

Άμεση κινητοποίηση της ΕΛΑΣ
Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν λίγο αργότερα τους τρεις ανήλικους στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, όπου και ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της ληστείας.

Σύλληψη και της μητέρας ανηλίκου
Παράλληλα, συνελήφθη και η 38χρονη μητέρα ενός εκ των ανηλίκων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του τέταρτου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στο περιστατικό.

Η 59χρονη γυναίκα δέχθηκε βοήθεια μετά το περιστατικό, ενώ η υπόθεση διερευνάται πλήρως από τις Αρχές στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

