Περιφέρειας Αττικής: 12 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων κατασχέθηκαν σε ελέγχους

Σε εκτεταμένες κατασχέσεις ακατάλληλων τροφίμων προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο εντατικοποιημένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στην εορταστική αγορά, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την 1η έως και τις 29 Δεκεμβρίου, τα ελεγκτικά κλιμάκια πραγματοποίησαν 4.585 αγορανομικούς και υγειονομικούς ελέγχους, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 628 παραβάσεις, ενώ τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής ανέρχονται σε 324.400 ευρώ.

Χαλασμένα κρέατα, μπιφτέκια και τυριά εκτός αγοράς

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, κατασχέθηκαν συνολικά 12 τόνοι αλλοιωμένων κρεάτων και παρασκευασμάτων, καθώς και τρόφιμα φυτικής προέλευσης που κρίθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση. Τα προϊόντα εντοπίστηκαν σε καταστήματα λιανικής, λαϊκές αγορές, επιχειρήσεις διακίνησης τροφίμων και εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης, ενώ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 292 συστάσεις συμμόρφωσης προς επιχειρήσεις, με στόχο τη διόρθωση παραλείψεων και την άμεση βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τους.

Δηλώσεις Χαρδαλιά

Σε δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι η Περιφέρεια Αττικής εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τους καταναλωτές:

«Δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για επικίνδυνα παιχνίδια, ούτε με την υγεία ούτε με την τσέπη των συμπολιτών μας. Τα ελεγκτικά μας κλιμάκια βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο, σε κάθε αγορά και κάθε γειτονιά. Όποιος επιχειρεί παρανομίες θα βρίσκει μπροστά του τον νόμο, άμεσα και χωρίς εξαιρέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά τα στοιχεία των ελέγχων

Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας, πραγματοποιήθηκαν:

- 2.274 έλεγχοι σε καταστήματα λιανικής, λαϊκές αγορές και επιχειρήσεις τροφίμων

- 775 έλεγχοι σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης

- 693 έλεγχοι σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης

- 614 έλεγχοι εξαγωγών

- 154 έλεγχοι σε εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης

- 38 έλεγχοι σε σφαγεία

Την ίδια περίοδο, η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής πραγματοποίησε 1.459 ελέγχους, διαπιστώνοντας 116 παραβάσεις. Από τα επιβληθέντα πρόστιμα, 200.000 ευρώ αφορούσαν 56 πρατήρια καυσίμων και ενέργειας, όπου εντοπίστηκαν 10 παραβάσεις.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε:

- 259 λαϊκές αγορές

- 259 καταστήματα ένδυσης – υπόδησης

- 254 συνοικιακά παντοπωλεία

- 168 καταστήματα εστίασης

- 130 αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία

- 98 σούπερ μάρκετ

- 81 καταστήματα οικιακού εξοπλισμού

- 68 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

- 48 φαρμακεία και καταστήματα καλλυντικών

Τέλος, από τις Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής πραγματοποιήθηκαν 852 έλεγχοι, με 25 παραβάσεις και 512 συστάσεις συμμόρφωσης.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες, με την Περιφέρεια Αττικής να διαμηνύει ότι η προστασία της δημόσιας υγείας παραμένει απόλυτη προτεραιότητα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αυξημένης κατανάλωσης.

Διαβάστε ακόμα: Οργή Νίκου Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train: «Αποτυπώνει την Ελλάδα του 2025»