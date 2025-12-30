Σε προσωρινή αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα της Στερεά Ελλάδα, προκειμένου να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων ενόψει Πρωτοχρονιάς. Για σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί αποκλεισμοί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, μετά και τη χθεσινή ένταση με κλειστούς δρόμους και παραδρόμους.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη συνεννοήσεις με τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις, ώστε να γίνουν τοπικές ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την ομαλή κυκλοφορία τόσο κατά την έξοδο όσο και κατά την επιστροφή των ταξιδιωτών.

Ποια μπλόκα παραμένουν ανοιχτά

Χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα αγροτικά μπλόκα:

- στον Μπράλος,

- στην Αταλάντη,

- στο Κάστρο,

- στη Θήβα,

- καθώς και στη Χαλκίδα.

Οι ίδιοι οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν επιθυμούν να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες που μετακινούνται για τις γιορτές, σημειώνοντας παράλληλα πως η ένταση των προηγούμενων ημερών δεν ήταν στις προθέσεις τους.

Μετά την Πρωτοχρονιά η κλιμάκωση

Όπως αναφέρουν, η επόμενη φάση των κινητοποιήσεων μετατίθεται για μετά την Πρωτοχρονιά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, η ημερομηνία της οποίας δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οργανωτικές ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των τρακτέρ, ώστε να παραμένουν ανοιχτά τα ρεύματα κυκλοφορίας.

Παραμένουν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας

Την ίδια ώρα, οι αγρότες συνεχίζουν την παρουσία τους στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από το συντονιστικό τους όργανο.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, προχώρησαν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων, κλιμακώνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση. Από σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία μέρος του οδικού δικτύου, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΠΑΘΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, από τις 09:10 το πρωί της Τρίτης (30/12/2025) ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας:

Προς Αθήνα:

- Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων έως 3,5 τόνους από Α/Κ Πλατυκάμπου έως Α/Κ Κιλελέρ

- Οχήματα άνω των 3,5 τόνων δεν κινούνται από Πλατύκαμπο έως Βελεστίνο

- Εκτροπή μέσω Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας–Βόλου

Προς Θεσσαλονίκη:

- Διακοπή κυκλοφορίας από Α/Κ Νίκαιας έως Α/Κ Πλατυκάμπου

- Εκτροπή μέσω Λάρισας και επανείσοδος στον ΠΑΘΕ από Πλατύκαμπο ή Γυρτώνη

Στον κλάδο εξόδου του Α/Κ Νίκαιας η κίνηση διεξάγεται υποχρεωτικά από την αριστερή λωρίδα, με ανώτατο όριο ταχύτητας 50 χλμ./ώρα.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τη σήμανση και τις οδηγίες των τροχονόμων και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Η εικόνα στο οδικό δίκτυο παραμένει δυναμική και ενδέχεται να μεταβληθεί ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών τις επόμενες ημέρες.

