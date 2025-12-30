Σε εφαρμογή από αύριο η διαγραφή των αιώνιων φοιτητών – Έως 220.000 διαγραφές

Από αύριο, 31 Δεκεμβρίου, τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της αυτόματης διαγραφής μη ενεργών φοιτητών από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείο Παιδείας.

Η διαδικασία αφορά φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ πριν από το 2017 και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ενεργής φοίτησης. Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο ERTnews, ο συνολικός αριθμός των διαγραφών ενδέχεται να ξεπεράσει τις 220.000.

Ποιοι φοιτητές διαγράφονται

Η ρύθμιση αφορά προγράμματα τετραετούς φοίτησης και εφαρμόζεται σε όσους φοιτητές δεν έχουν ενταχθεί στην ευεργετική διάταξη που προβλέπει:

- την ολοκλήρωση του 70% των μαθημάτων, και

- τη συμμετοχή με επιτυχία σε δύο πρόσφατες εξεταστικές περιόδους.

Για τους φοιτητές πενταετούς και εξαετούς φοίτησης, οι αντίστοιχες διαγραφές έχουν προγραμματιστεί για το 2026, εφόσον έχουν εισαχθεί έως το 2016 και το 2015 αντίστοιχα.

«Δεν πρόκειται για τιμωρία»

Ο υφυπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι το μέτρο δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει στον εξορθολογισμό των φοιτητικών μητρώων.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, το ζητούμενο είναι η αποτύπωση των πραγματικά ενεργών φοιτητών στα δημόσια πανεπιστήμια και όχι η διατήρηση εγγραφών δεκαετιών που δεν αντανακλούν την εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι οι διαγραφές προβλέπονταν ήδη από τον νόμο του 2021, ωστόσο είχε δοθεί επιπλέον παράταση ενός έτους σε περίπου 35.000 φοιτητές που είχαν αποδεδειγμένη προσπάθεια ολοκλήρωσης των σπουδών τους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασε το υπουργείο:

- Στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν 423 τμήματα

- Από αυτά, τα 291 είναι τετραετούς φοίτησης

- Μέχρι το απόγευμα της 29ης Δεκεμβρίου 2025, στοιχεία είχαν αποστείλει 225 από τα 291 τμήματα

- Στα τμήματα αυτά καταγράφονται περίπου 165.000 φοιτητές προς διαγραφή

- Με την ενσωμάτωση των στοιχείων από το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ, ο αριθμός εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 211.000 έως 220.000 διαγραφές

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι φοιτητές παλαιότερων δεκαετιών που δεν είναι μηχανογραφημένοι οδηγούνται επίσης σε αυτόματη διαγραφή, καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ετήσια παράταση φοίτησης.

Γιατί είναι κρίσιμη η καταγραφή

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ακριβής αποτύπωση των ενεργών φοιτητών είναι καθοριστική:

- για τον προγραμματισμό των πανεπιστημίων,

- για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της πολιτείας,

- αλλά και για τη συμμετοχή των ιδρυμάτων σε διεθνείς ακαδημαϊκές κατατάξεις, με πραγματικά και όχι διογκωμένα στοιχεία.

Ο υφυπουργός ευχαρίστησε το διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ για τις εντατικές προσπάθειες συγκέντρωσης των στοιχείων εντός στενών χρονικών ορίων.

Τι ισχύει για τους ενεργούς φοιτητές

Για όσους συνεχίζουν κανονικά τις σπουδές τους, υπενθυμίζεται ότι:

- παραμένει σε ισχύ η μερική φοίτηση,

- υπάρχει δυνατότητα διακοπής σπουδών έως δύο έτη,

- ενώ εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ρύθμιση του +1 έτους πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης.

Οι διαγραφές ξεκινούν άμεσα και εφαρμόζονται αυτοματοποιημένα, βάσει των στοιχείων που έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας.







