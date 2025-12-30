Άνω Λιόσια: Ο πεζός διέσχιζε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή πριν την παράσυρση από τρένο του προαστιακού

Ανακοίνωση για το θανατηφόρο περιστατικό που σημειώθηκε λίγο πριν τις 07:00 το πρωί σε σιδηροδρομικό τμήμα κοντά στα Άνω Λιόσια εξέδωσε η Hellenic Train.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, η αμαξοστοιχία 1301, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη σε περιστατικό παράσυρσης πεζού σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τον σιδηροδρομικό σταθμό Λιοσίων.

Όπως επισημαίνεται, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο πεζός διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου.

Στο σημείο Αστυνομία και ΕΚΑΒ

Ο συρμός παραμένει ακινητοποιημένος στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη χωρίς ηλεκτροδότηση, ενώ άμεσα έσπευσαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, η Hellenic Train έχει προχωρήσει στη δρομολόγηση λεωφορείων, ενώ προσωπικό της εταιρείας βρίσκεται κοντά στους περίπου 180 επιβάτες του συρμού, παρέχοντας ενημέρωση και υποστήριξη.

Καθυστερήσεις στον Προαστιακό

Λόγω του συμβάντος, η εταιρεία προειδοποιεί για σημαντικές καθυστερήσεις στο δίκτυο του Προαστιακός Αθηνών.

Η Hellenic Train τονίζει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σε περίπτωση εξέλιξης της υπόθεσης.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε ακόμα: Ελένη Παπαδοπούλου: Συνελήφθη ο γιος της για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι