Λαϊκές αγορές: Σε απεργία επ’ αόριστον από τις 7 Ιανουαρίου

Σε πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον προχωρούν οι λαϊκές αγορές σε όλη τη χώρα από την 7η Ιανουαρίου 2026, έπειτα από κοινή απόφαση των συλλογικών τους οργάνων.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Ομοσπονδία Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών Αττικής, καθώς και όλες οι Ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της χώρας.

«Μονόδρομος η κινητοποίηση»

Στην ανακοίνωσή της, η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας αναφέρει ότι η απόφαση για απεργία αποτελεί μονόδρομο, επισημαίνοντας πως, παρότι οι παραγωγοί και οι αυτοαπασχολούμενοι αγρότες διαθέτουν τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές, οι πολιτικές που εφαρμόζονται αυξάνουν το κόστος σε κάθε στάδιο της διακίνησης.

Παράλληλα, δηλώνεται ξεκάθαρα η στήριξη των λαϊκών αγορών στους αγρότες και στις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα βασικά αιτήματα

Οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών θέτουν στο επίκεντρο της απεργίας συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία αφορούν:

- την αντιμετώπιση της ακρίβειας στις λαϊκές αγορές

- τη στήριξη των αγροτών και τη μείωση του κόστους παραγωγής

- την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης

- την άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%

- το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής

- καθώς και τροποποιήσεις στον Ν. 4849/2021, ο οποίος, όπως επισημαίνεται, δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

«Πρώτα λαϊκές και μετά αγορές»

Στο κλείσιμο της ανακοίνωσης, οι φορείς υπογραμμίζουν ότι η απεργία στέλνει σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, τονίζοντας πως οι λαϊκές αγορές αποτελούν στήριγμα για τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τους καταναλωτές.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται:

«Δεν θα επιτρέψουμε οι λαϊκές αγορές να μετατραπούν σε θύμα πολιτικών που οδηγούν στην ακρίβεια, στη συγκέντρωση της αγοράς και στην απαξίωση του πρωτογενούς τομέα. Οι λαϊκές αγορές είναι και θα παραμείνουν πρώτα Λαϊκές και μετά Αγορές».

Η απεργία ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2026 και θα έχει πανελλαδική ισχύ, χωρίς προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης.

