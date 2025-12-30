Αμετακίνητοι δηλώνουν οι αγρότες, οι οποίοι σκοπεύουν να παραμείνουν στα μπλόκα και την Πρωτοχρονιά, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αν δεν υπάρξουν απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Η κατάσταση οξύνθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12), όταν αγρότες έκλεισαν παραδρόμους σε κομβικά σημεία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και ουσιαστικά «κόβοντας» τη χώρα στα δύο. Ειδικότερα, έντονα προβλήματα καταγράφηκαν στη Νίκαια και στον Μπράλο.

Στην Ιόνια Οδός, στο ύψος του Αγγελοκάστρου, η κυκλοφορία παραμένει κλειστή έως και αύριο, με τα οχήματα να εκτρέπονται σε εναλλακτικές διαδρομές.

Αντίθετα, στα Μάλγαρα, τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας παραμένουν ανοιχτά έως το Σάββατο. Εκεί, οι αγρότες αναμένεται να λάβουν τελικές αποφάσεις μετά την πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί, η οποία θα καθορίσει τα επόμενα βήματα του αγώνα τους.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να αποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, ενώ από την πλευρά της η πολιτεία κάνει λόγο για ανάγκη αποκλιμάκωσης και διαλόγου.

Τσιάρας: Τα μπλόκα που διαφοροποιήθηκαν δεν έπρεπε να γίνουν αντικείμενο πίεσης ή χλεύης

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας σε δηλώσεις του τη Δευτέρα 29/12 επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έκανε γενναία βήματα για την επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου. Κάλεσε εκ νέου τους αγρότες να μετάσχουν στον διάλογο, ενώ αναφέρθηκε και στα μπλόκα που εμφανίστηκαν διατεθειμένα να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

«Έχουμε ήδη προαναγγείλει την ικανοποίηση πολύ συγκεκριμένων αιτημάτων που τίθενται από την πλευρά των αγροτών. Δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να εκτιμήσει ότι ένα πρόβλημα λύνεται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το να καθίσει στο τραπέζι της συζήτησης, στο τραπέζι του διαλόγου κι αν 18 αποφάσισαν αυτό που αποφάσισαν. Δεν θα έπρεπε να γίνονται αντικείμενο ενδεχομένως πίεσης ή χλευασμού από τους συναδέλφους τους» δήλωσε χαρακτηριστικά

«Η δημοκρατία, έχει συγκεκριμένους όρους και αυτοί οι όροι πρέπει να τηρούνται από όλους. Δεν μπορεί κάποιοι να επικαλούνται τη δημοκρατία από τη μια πλευρά και από την άλλη να την καταλύουν μέσα από δικές τους συμπεριφορές» είπε κλείνοντας.

Διαβάστε ακόμα: Άνω Λιόσια: Ο πεζός διέσχιζε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή πριν την παράσυρση από τρένο του προαστιακού