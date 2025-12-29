Αβάσταχτος είναι ο πόνος για τις οικογένειες των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα, λίγες ημέρες πριν την έλευση του νέου έτους. Η τραγωδία γράφτηκε όταν τεράστια χιονοστιβάδα τους καταπλάκωσε κατά τη διάρκεια ανάβασης, αφήνοντας πίσω της σοκ και βαρύ πένθος.

Η ιατροδικαστική: Πέθαναν από ασφυξία

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης έγιναν γνωστά το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12/25) και καταλήγουν ότι οι τέσσερις ορειβάτες πέθαναν από ασφυξία. Σύμφωνα με την έκθεση, θάφτηκαν κάτω από μεγάλες ποσότητες χιονιού, χωρίς δυνατότητα αναπνοής ή διαφυγής.

Συγκλονίζουν οι συγγενείς: «Χάλια είμαστε όλοι»

Ο πατέρας του Γιώργου Δόμαλη, μιλώντας στο Live News, περιέγραψε το προσωπικό σοκ της οικογένειας, μέσα σε μια αλληλουχία απωλειών:

«Χάλια είμαστε όλοι. (…) Έφυγα πολύ αργά την Πέμπτη το βράδυ, πέθανε ο πατέρας μου και τον έπαιρνα τηλέφωνο και ήταν κλειστό… Τον πήρε ο παππούς του, 5 πέθανε ο παππούς, 10 πέθανε το παλικάρι. Έχει πάει σε πιο δύσκολα σημεία. Τη διαδρομή την ήξερε».

Ο πατέρας της Θεοδώρας Καπλάνη (Δώρας) ανέφερε ότι η κόρη του είχε πει πως θα πάει για αναρρίχηση, χωρίς όμως να αποκαλύψει ποιοι θα ήταν μαζί της. Όπως είπε, επικοινώνησαν και με το κατάλυμα:

Κοιμήθηκαν σε πανδοχείο στα Βαρδούσια, ξεκίνησαν το πρωί την ανάβαση και «όλη μέρα είχε σήμα». Μετά το περιστατικό «χάθηκαν τα ίχνη», ενώ τόνισε πως «προσπάθησαν να περάσουν τη χιονοστιβάδα» και ότι «σήμερα το πρωί θα ερχόταν εδώ».

Οι τέσσερις ορειβάτες – άνθρωποι της περιπέτειας

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο Θανάσης Κολοτούρος, 55 ετών, από τα Λεχαινά Ηλείας. Αναφέρεται πως ήταν ιδιαίτερα έμπειρος και γνωστός στους κύκλους της ορειβασίας, με πολλές και απαιτητικές αναβάσεις στο ενεργητικό του.

Ο Κωνσταντίνος Πατίκας εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών και είχε αγάπη για τα extreme sports και την περιπέτεια. Ο θείος του, μιλώντας στο Live News, είπε πως δεν είχε ακούσει ποτέ τον ανιψιό του να πηγαίνει για ορειβασία, πόσο μάλλον σε χιονισμένο βουνό, σε αντίθεση με τον αδελφό του που είχε εμπειρία:

«Ήταν παραμονή… και μετά από λίγο με πήρε τηλέφωνο και μου λέει τελείωσε».

Την ίδια ώρα, ο ορειβάτης-φίλος του Γιώργου Δόμαλη, που κάλεσε τις Αρχές όταν κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά, περιέγραψε στο Live News τη στιγμή της ανησυχίας του: «Κατάλαβα ότι είχε συμβεί κάτι κακό».

Το χρονικό της τραγωδίας: λίγα λεπτά, μηδενικά περιθώρια

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης. Οι διασώστες εντόπισαν τους ορειβάτες θαμμένους κάτω από το χιόνι και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που ενισχύει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.

Η τετραμελής παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας στα Βαρδούσια. Παρότι οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, στην περιοχή υπήρχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο — παράγοντες που αποδείχθηκαν μοιραίοι.

Η νέα χρονιά πλησιάζει, όμως για τις οικογένειες των τεσσάρων ορειβατών ο χρόνος μοιάζει να “πάγωσε” εκεί, στα Βαρδούσια, μαζί με την τελευταία τους ανάσα κάτω από τους τόνους του χιονιού.

