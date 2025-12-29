Την Τρίτη αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση που αφορά τον θάνατο της 87χρονης μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022. Ο ίδιος δηλώνει αθώος, ωστόσο οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για δολοφονία που εξελίχθηκε σε διαδοχικά στάδια, ενώ η υπόθεση φαίνεται πως “έμενε” για χρόνια σε μια εκδοχή ατυχήματος.

Πώς η υπόθεση «γύρισε» μετά από 4 χρόνια

Την ημέρα του περιστατικού, στις 29 Ιανουαρίου 2022, η εικόνα που κυριάρχησε αρχικά ήταν εκείνη ενός τραγικού ατυχήματος, με μαρτυρίες για σειρήνες, μεγάλη κινητοποίηση και φωτιά που έγινε ορατή από τη γειτονιά. Η εκδοχή που αναπαράχθηκε τότε από κοντινά πρόσωπα ήταν πως η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο, καθώς η 87χρονη ήταν φανατική καπνίστρια.

Ο 60χρονος, σε επικοινωνία του με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», είχε εμφανιστεί κατηγορηματικός ότι «η έρευνα έχει κλείσει» και ότι πρόκειται για «ατύχημα από τσιγάρο», αντιδρώντας έντονα στο ενδεχόμενο επανεξέτασης. Σε άλλη φάση, επέμεινε ακόμη και σε σενάριο αυτανάφλεξης, επικαλούμενος σχετικά ντοκιμαντέρ.

Ωστόσο, όταν τα εργαστηριακά δεδομένα έδειξαν ότι η 87χρονη ήταν βαριά ναρκωμένη και πιθανότατα είχε καταλήξει πριν ξεσπάσει η φωτιά, η στάση του άλλαξε, θέτοντας πλέον (σε μήνυμά του) ζήτημα «εγκληματικής ενέργειας» ή ακόμη και «αυτοκτονίας» με χάπια και αυτοπυρπόληση.

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής και τα ευρήματα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το πόρισμα της Πυροσβεστικής έκανε λόγο για:

ύπαρξη εύφλεκτου υγρού,

ανάφλεξη με γυμνή φλόγα,

πρόθεση εμπρησμού.

Σημαντικό στοιχείο που είχε περιγράψει ο ίδιος ο γιος είναι ότι στο σημείο όπου βρισκόταν η μητέρα του (καναπές, τραπεζάκι, πάτωμα γύρω) υπήρχε «κενό», σαν να είχαν εξαφανιστεί πλήρως αντικείμενα σε ακτίνα λίγων μέτρων, με το σώμα της γυναίκας να εντοπίζεται εκεί.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι στα ρούχα της 87χρονης ανιχνεύθηκε επιταχυντής καύσης, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα βρέθηκε σε επίπεδο που χαρακτηρίστηκε χαμηλό (για φανατική καπνίστρια), στοιχείο που αξιολογήθηκε ως κρίσιμο ως προς το αν η γυναίκα ανέπνεε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Η εκτίμηση των Αρχών: «τρεις φάσεις»

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το έγκλημα εξελίχθηκε σε τρία στάδια:

χορήγηση ηρεμιστικών/ναρκωτικών χαπιών,

πρόκληση ασφυξίας,

εμπρησμός με χρήση βενζίνης (αναφέρεται ακόμη και μπιτόνι).

Το ενδεχόμενο ασφυξίας περιγράφεται ως δύσκολο να τεκμηριωθεί πλήρως λόγω των εκτεταμένων εγκαυμάτων/απανθράκωσης, ωστόσο παραμένει στον πυρήνα της εκτίμησης των ερευνητών.

Η σύλληψη και η εικόνα ψυχραιμίας

Στις 26 Δεκεμβρίου 2025 (δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων) ο 60χρονος συνελήφθη. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, παρέμεινε ψύχραιμος, δεν αντέδρασε και ακολούθησε τους αστυνομικούς χωρίς να πει κάτι.

Στην αφήγησή του για τη στιγμή που άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος, περιέγραψε ξαφνική έκρηξη φλόγας και προσπάθεια να μπει χαμηλά, “μπουσουλώντας”, ενώ είπε ότι οι πυροσβέστες του ανέφεραν πως η φωτιά «σιγόκαιγε» ώρες πριν. Πυροσβέστης που βρέθηκε στο συμβάν έχει μεταφέρει ότι συνάδελφός του (χωρίς αναπνευστική συσκευή) αντιλήφθηκε οσμή εύφλεκτου υγρού.

Η καθημερινότητα πριν από τον θάνατο: κλειστή πόρτα και καβγάδες

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η 87χρονη φέρεται να είχε απομονωθεί στο σπίτι στο Κολωνάκι. Γείτονες αναφέρουν ότι:

άκουγαν έντονους τσακωμούς μητέρας–γιου,

η ίδια δεν άνοιγε εύκολα σε κανέναν,

διανομείς άφηναν το φαγητό σε γείτονες για να της το δώσουν.

Ένοικος της πολυκατοικίας υποστήριξε ότι οι σχέσεις τους δεν ήταν καλές, ενώ ο 60χρονος απέδιδε τις προστριβές στο τσιγάρο, λέγοντας πως της άφηνε «ένα πακέτο την ημέρα».

Το οικονομικό υπόβαθρο και το διαμέρισμα

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται, ο 60χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με χρέη που φέρονται να ξεπερνούσαν τις 400.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, επιθυμούσε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, κάτι στο οποίο η μητέρα του αντιδρούσε έντονα.

Μεσίτρια που είχε συνεργαστεί μαζί του ανέφερε ότι το ακίνητο «πουλιόταν» από το 2018–2019, ότι το είχαν αναλάβει πολλά μεσιτικά γραφεία της περιοχής και ότι σε κάποια φάση η τιμή είχε φτάσει περίπου τις 850.000 ευρώ. Όπως περιγράφει, τα ραντεβού γίνονταν με τον γιο, ενώ η μητέρα εμφανιζόταν να βρίσκεται σε δωμάτιο και ζητούνταν να μην ενοχληθεί.

Το «άλλοθι» και οι αντιφάσεις που περιγράφονται

Στην υπόθεση περιλαμβάνεται και σκέλος που αφορά το πώς ο 60χρονος φέρεται να προσπάθησε να χτίσει άλλοθι, με αναφορές σε:

μετακίνηση με οικιακή βοηθό (που θα αντικαθιστούσε άλλη),

ισχυρισμό για «κλειδί στο περίπτερο»,

αλλά και παλαιότερη αναφορά ότι είχε ήδη πάει το πρωί στο σπίτι και είχε φέρει τσιγάρα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή ότι πήγε μόνο μία φορά το απόγευμα.

Κατά την εκτίμηση που μεταφέρεται, ο 60χρονος ενδέχεται να είχε βρεθεί νωρίτερα στο διαμέρισμα, να χορήγησε τα χάπια και να έφυγε, ενώ η φωτιά φαίνεται να τέθηκε σε χρόνο που ενισχύει το σενάριο συγκάλυψης.

Τι λένε συγγενείς και πρόσωπα του περιβάλλοντος

Συγγενείς ανέφεραν ότι ο 60χρονος δεν εμφανίστηκε στην κηδεία, επικαλούμενος COVID, με την ταφή να γίνεται από άλλο πρόσωπο της οικογένειας και το φέρετρο να περιγράφεται ως κλειστό. Από την πλευρά του, φίλος του 60χρονου ισχυρίστηκε ότι δεν ενημερώθηκε άμεσα για τον θάνατο και ότι ο κατηγορούμενος δεν έδειχνε ιδιαίτερα θλιμμένος, περιγράφοντας συμπεριφορές που τον έκαναν να θεωρεί πιθανό το σενάριο ενοχής.

Η επόμενη μέρα: η απολογία

Με την απολογία του 60χρονου την Τρίτη, η υπόθεση μπαίνει σε κρίσιμη φάση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις τεχνικές εκθέσεις, στα εργαστηριακά ευρήματα και στις αντιφάσεις των καταθέσεων, που φαίνεται να αποτέλεσαν την αφετηρία για να «ανοίξει» ξανά μια υπόθεση που για χρόνια παρουσιαζόταν ως ατύχημα.

Διαβάστε ακόμα: Χριστούγεννα στα μπλόκα για τους αγρότες – Με τρακτέρ και ψησταριές εν αναμονή αποφάσεων για την Πρωτοχρονιά