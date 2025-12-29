Στη φυλακή ο εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας «Έντικ» για τη δολοφονία Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο

Στη φυλακή οδηγείται ο 35χρονος, που φέρεται να ανήκει στη ρωσόφωνη μαφία και να είναι εκτελεστής στην ομάδα του σκληρού κακοποιού με το παρατσούκλι «Έντικ», μετά την απολογία του για τη δολοφονία του Βαγγέλης Ζαμπούνης στον Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην εκτέλεση, υποστηρίζοντας ενώπιον του ανακριτή ότι δεν βρισκόταν στο σημείο και επικαλέστηκε άλλοθι. Το θύμα είχε δεχθεί καταιγισμό πυρών έξω από πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του, ενώ σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση.

Παράλληλα, ο ίδιος ήταν καταζητούμενος από τον περασμένο Ιούλιο, καθώς είχε καταδικαστεί ερήμην σε κάθειρξη 35 ετών ως συνεργός στις δολοφονίες του Γιάννης Σκαφτούρος το 2022 στα Σκούρτα Βοιωτίας, καθώς και των Βασίλης Ρουμπέτης και Διονύσης Μουζακίτης το 2023 στον Κορυδαλλό. Επιπλέον, φέρεται να εμπλέκεται και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας μέλους της Greek Mafia τον Ιούλιο του 2023.

Ο 35χρονος, που θεωρείται στενός συνεργάτης του καταζητούμενου «Έντικ», συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση των ΕΚΑΜ στα Καλύβια και μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος.

