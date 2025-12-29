Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο 2025: Πέντε λαχνοί, πέντε εκατομμύρια – Το μεγάλο έπαθλο

Με ένα εντυπωσιακό χρηματικό «ποδαρικό» ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το 2025 το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, καθώς η κλήρωση της 31ης Δεκεμβρίου εγγυάται συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ στους μεγάλους νικητές. Πρόκειται για την καθιερωμένη πεντάδα λαχνών που κάθε χρόνο μετατρέπει την τελευταία ημέρα του χρόνου σε στιγμή ζωής για λίγους, τυχερούς παίκτες.

Το ιστορικό παιχνίδι των γιορτών, άρρηκτα συνδεδεμένο με την αλλαγή του χρόνου, επιστρέφει και φέτος με τον ίδιο στόχο: να δώσει σε πέντε ανθρώπους τη δυνατότητα να ξεκινήσουν το νέο έτος με 1 εκατομμύριο ευρώ ο καθένας.

Πώς προκύπτει το μεγάλο έπαθλο των 5 εκατ. ευρώ

Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου στις 16:00, με ζωντανή μετάδοση από το επίσημο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube. Από την κληρωτίδα θα αναδειχθεί ένας αριθμός από το 1 έως το 100.000, ο οποίος θα αποτελέσει τον λεγόμενο Μεγάλο Λαχνό.

Ο συγκεκριμένος αριθμός κερδίζει 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ οι τέσσερις αμέσως επόμενοι λαχνοί της ίδιας πεντάδας – στην ίδια ακριβώς σειρά – κερδίζουν επίσης από 1 εκατ. ευρώ. Έτσι σχηματίζεται ο λεγόμενος Πεντάδυμος Λαχνός, που μοιράζει συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς καμία εξαίρεση.

Όπως σημειώνει ο Γεράσιμος Ζηνεμπής, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στο Μεσολόγγι, «δεν υπάρχει πιο ιδανικός τρόπος να υποδεχθεί κάποιος τη νέα χρονιά από το να γνωρίζει ότι η τύχη του χαμογέλασε κυριολεκτικά την τελευταία ημέρα του χρόνου».

Δεν είναι μόνο τα εκατομμύρια

Πέρα από το μεγάλο έπαθλο, η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου περιλαμβάνει και δεκάδες μικρότερα κέρδη. Τα ποσά ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως και 150.000 ευρώ, δίνοντας περισσότερες πιθανότητες επιστροφής χρημάτων σε μεγάλο αριθμό παικτών.

Παράλληλα, όλοι οι λαχνοί που έχουν τα δύο τελευταία ψηφία ίδια και με την ίδια σειρά με τον Πρώτο Λαχνό κερδίζουν 5 ευρώ, ανεξάρτητα από τη σειρά της πεντάδας.

Πού και πόσο κοστίζει

Οι λαχνοί διατίθενται σε όλα τα καταστήματα ΟΠΑΠ και από πιστοποιημένους λαχειοπώλες σε όλη την Ελλάδα.

Πεντάδα: 25 ευρώ

Μεμονωμένος λαχνός: 5 ευρώ

Λίγες ημέρες πριν την εκπνοή του 2025, το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο παραμένει για ακόμη μία χρονιά η πιο κλασική – και ταυτόχρονα πιο δελεαστική – ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα με γεμάτο… τραπεζικό λογαριασμό.



