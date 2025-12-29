Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στα Ιωάννινα – Συλλήψεις για γονέα και υπεύθυνο μπαρ

Δύο κορίτσια ηλικίας 15 ετών μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στην πρώτη περίπτωση, η ανήλικη εντοπίστηκε σε πάρκο της πόλης των Ιωάννινα σε κατάσταση μέθης και διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Από την έρευνα προέκυψε ότι το αλκοόλ το είχε προμηθευτεί από το σπίτι της, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του πατέρα της από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα διασκέδασης της πόλης, όπου ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επίσης νοσηλεία. Για την υπόθεση συνελήφθη ο υπεύθυνος του μπαρ, καθώς φέρεται να επέτρεψε τόσο την είσοδο όσο και την πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικο άτομο.

Και για τα δύο περιστατικά ενημερώθηκε η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία από το νοσοκομείο, ενώ σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες σε βάρος των συλληφθέντων. Σύμφωνα με τις Αρχές, τόσο ο γονέας όσο και ο υπεύθυνος του καταστήματος αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Τα δύο κορίτσια παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ τα περιστατικά επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους και της ευθύνης τόσο των οικογενειών όσο και των επαγγελματιών της νυχτερινής διασκέδασης.

