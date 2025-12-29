Νέα στοιχεία φωτίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη, όταν καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα, με τα ερωτήματα γύρω από το πώς εξελίχθηκε η τραγωδία να παραμένουν ανοιχτά.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κώστας Μαστροκωστόπουλος, ένα από τα επικρατέστερα σενάρια είναι ότι η χιονοστιβάδα ενδέχεται να προκλήθηκε άθελά τους από τους ίδιους τους ορειβάτες, κατά τη διέλευσή τους από ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο της διαδρομής.

«Το χιόνι δεν είχε “δέσει” με το παγωμένο υπόστρωμα»

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της ανάβασης ήταν καλές, γεγονός που οδήγησε την ομάδα να επιχειρήσει την κορυφή Κόρακας σε υψόμετρο 2.495 μέτρων. Ωστόσο, περίπου στα 2.200 μέτρα, σε τμήμα της διαδρομής με αυξημένη επικινδυνότητα, εκδηλώθηκε η χιονοστιβάδα που τους παρέσυρε.

«Όταν φρέσκο χιόνι πέφτει πάνω σε παγωμένο έδαφος χωρίς να έχει προλάβει να σταθεροποιηθεί, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για χιονοστιβάδα», εξήγησε ο κ. Μαστροκωστόπουλος, σημειώνοντας πως ακόμη και τα βήματα των ορειβατών ή ένας δυνατός ήχος θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πυροδότης.

Λάθος επιλογή διαδρομής

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε και η επιλογή του μονοπατιού. Όπως ανέφερε, υπάρχουν περισσότερες από μία εναλλακτικές για την ανάβαση στην κορυφή, ωστόσο η συγκεκριμένη διαδρομή αποδείχθηκε εξαιρετικά επικίνδυνη.

Οι έρευνες ξεκίνησαν αργά το απόγευμα, γεγονός που μείωσε τις πιθανότητες άμεσου εντοπισμού, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες της επόμενης ημέρας, με έντονη ομίχλη, δυσχέραναν ακόμη περισσότερο το έργο των σωστικών συνεργείων.

Ασφυξία η πιθανότερη αιτία θανάτου

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών αποδίδεται πιθανότατα σε ασφυξία. Η χιονοστιβάδα τους παρέσυρε σε χαμηλότερο σημείο και τους έθαψε κάτω από μεγάλες ποσότητες χιονιού.

Η διαδρομή από το σημείο όπου είχαν αφήσει το όχημά τους έως την κορυφή απαιτεί περίπου τρεις ώρες ανάβασης και αντίστοιχο χρόνο κατάβασης, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυσκολία και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης ορειβατικής εξόρμησης.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια έρχεται να υπενθυμίσει τους σοβαρούς κινδύνους που κρύβει το χειμερινό βουνό, ακόμη και όταν οι συνθήκες δείχνουν αρχικά ευνοϊκές.

