Χάος στο μετρό το πρωί της Δευτέρας: Ακινητοποιήθηκε συρμός στη γραμμή 3 και «κόλλησαν» τα δρομολόγια

Σοβαρή ταλαιπωρία υπέστησαν το πρωί της Δευτέρας (29/12) οι επιβάτες του μετρό, λόγω βλάβης που σημειώθηκε στη γραμμή 3, προκαλώντας εκτεταμένες καθυστερήσεις και έντονο συνωστισμό στους σταθμούς.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συρμός που εκτελούσε δρομολόγιο με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο ακινητοποιήθηκε μέσα σε σήραγγα, γεγονός που «μπλόκαρε» τη ροή των δρομολογίων. Μέχρι και αργά το πρωί δεν είχε γίνει γνωστός ο ακριβής χρόνος που απαιτείται για τη ρυμούλκησή του και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών
Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο τμήμα Αεροδρόμιο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Δημοτικό Θέατρο, όπου οι καθυστερήσεις ξεπέρασαν τη μισή ώρα. Προβλήματα, ωστόσο, εμφανίστηκαν και στα αντίθετα δρομολόγια, από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας και αεροδρόμιο.

Η εικόνα στις αποβάθρες ήταν αποκαρδιωτική, με δεκάδες επιβάτες να περιμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ σε αρκετούς σταθμούς παρατηρήθηκε έντονος συνωστισμός, ειδικά στις ώρες αιχμής.

Επαναλαμβανόμενα προβλήματα
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Η γραμμή 3 έχει αντιμετωπίσει και στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχες βλάβες, γεγονός που προκαλεί εύλογες αντιδράσεις από το επιβατικό κοινό, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένης μετακίνησης λόγω των εορτών.

Οι επιβάτες καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και, όπου είναι δυνατό, να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης.

