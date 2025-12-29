Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο Γκύζη, μετά την οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου μέσα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας της περιοχής.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ένας 74χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη 67χρονη σύζυγό του, τραυματίζοντάς την σοβαρά στον λαιμό. Αμέσως μετά, ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και έπεσε στο κενό, χάνοντας τη ζωή του.

Προηγήθηκε έντονος καβγάς

Όπως ανέφεραν γείτονες, λίγο πριν το αιματηρό περιστατικό ακούγονταν έντονες φωνές από το διαμέρισμα του ζευγαριού, γεγονός που δείχνει ότι είχε προηγηθεί σοβακή λογομαχία. «Άκουγα δυνατές συζητήσεις και φωνές», δήλωσε κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατούσε λίγο πριν συμβεί το κακό.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα η 67χρονη να καταρρεύσει αιμόφυρτη μέσα στο σπίτι, ενώ ο 74χρονος φέρεται να κινήθηκε αμέσως προς την ταράτσα, όπου και αυτοκτόνησε.

Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου η 67χρονη

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και η ζωή της δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

Το σημείωμα και οι μαρτυρίες

Στην κατοχή του 74χρονου εντοπίστηκε ιδιόχειρο σημείωμα, στο οποίο εξέφραζε την ψυχική του κατάρρευση με τη φράση «δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα». Το σημείωμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, απευθυνόταν στον γιο του ζευγαριού.

Γείτονες ανέφεραν επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που από το συγκεκριμένο διαμέρισμα ακούγονταν έντονες φωνές, κάνοντας λόγο για συχνούς καβγάδες, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει στο παρελθόν επίσημη καταγγελία.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες συγγενών και κατοίκων της περιοχής, προκειμένου να σχηματιστεί πλήρης εικόνα για όσα προηγήθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος.

Η υπόθεση επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, ακόμη και σε προχωρημένες ηλικίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης πριν οι εντάσεις οδηγηθούν σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις.

Διαβάστε ακόμα: Ελένη Παπαδοπούλου: Συνελήφθη ο γιος της για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι