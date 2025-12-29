Πρόστιμο 300€ σε γυναίκα που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι με αλκοόλ – Εκτεταμένοι έλεγχοι της Τροχαίας

Σε εντατικούς ελέγχους για κατανάλωση αλκοόλ προχώρησε η Τροχαία το βράδυ της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο αυξημένων μέτρων ενόψει των εορτών.

Μέσα σε διάστημα περίπου τεσσάρων ωρών, αστυνομικά κλιμάκια πραγματοποίησαν αλκοτέστ σε περίπου 2.500 οδηγούς, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Από τους ελέγχους προέκυψαν 11 παραβάσεις, με τους οδηγούς να εντοπίζονται να κινούνται υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε όλες τις περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ ορισμένα οχήματα απομακρύνθηκαν με γερανό.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε περιστατικό που αφορά γυναίκα η οποία οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Στην περίπτωση αυτή, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, ενώ το πατίνι κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε με γερανό, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και τις επόμενες ημέρες, με έμφαση σε κεντρικές αρτηρίες και σημεία αυξημένης νυχτερινής κίνησης. Στόχος της Τροχαίας είναι η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά την εορταστική περίοδο, όπου η κατανάλωση αλκοόλ καταγράφεται αυξημένη.

Οι οδηγοί –ανεξαρτήτως μέσου μετακίνησης– καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη υπευθυνότητα, καθώς οι έλεγχοι αφορούν πλέον όχι μόνο αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, αλλά και εναλλακτικά μέσα, όπως τα ηλεκτρικά πατίνια.

