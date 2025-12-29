# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Πρόστιμο 300€ σε γυναίκα που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι με αλκοόλ – Εκτεταμένοι έλεγχοι της Τροχαίας

Πρόστιμο 300€ σε γυναίκα που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι με αλκοόλ – Εκτεταμένοι έλεγχοι της Τροχαίας

Σε εντατικούς ελέγχους για κατανάλωση αλκοόλ προχώρησε η Τροχαία το βράδυ της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο αυξημένων μέτρων ενόψει των εορτών.

Μέσα σε διάστημα περίπου τεσσάρων ωρών, αστυνομικά κλιμάκια πραγματοποίησαν αλκοτέστ σε περίπου 2.500 οδηγούς, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Από τους ελέγχους προέκυψαν 11 παραβάσεις, με τους οδηγούς να εντοπίζονται να κινούνται υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε όλες τις περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ ορισμένα οχήματα απομακρύνθηκαν με γερανό.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε περιστατικό που αφορά γυναίκα η οποία οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Στην περίπτωση αυτή, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, ενώ το πατίνι κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε με γερανό, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και τις επόμενες ημέρες, με έμφαση σε κεντρικές αρτηρίες και σημεία αυξημένης νυχτερινής κίνησης. Στόχος της Τροχαίας είναι η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά την εορταστική περίοδο, όπου η κατανάλωση αλκοόλ καταγράφεται αυξημένη.

Οι οδηγοί –ανεξαρτήτως μέσου μετακίνησης– καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη υπευθυνότητα, καθώς οι έλεγχοι αφορούν πλέον όχι μόνο αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, αλλά και εναλλακτικά μέσα, όπως τα ηλεκτρικά πατίνια.

Διαβάστε ακόμα: Εμπρησμός στην Καισαριανή: Στόχος τρία φορτηγά – Φθορές σε σταθμευμένα ΙΧ

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ρήγμα στα αγροτικά μπλόκα: Διάλογος ή κλιμάκωση – Διχασμένοι οι αγρότες μετά από έναν μήνα κινητοποιήσεων
Κοινωνία

Ρήγμα στα αγροτικά μπλόκα: Διάλογος ή κλιμάκωση – Διχασμένοι οι αγρότες μετά από έναν μήνα κινητοποιήσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο αγροτοσυνδικαλιστής από τη Χαλάστρα – Τι απαντά για τα αγροτεμάχια-φαντάσματα
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο αγροτοσυνδικαλιστής από τη Χαλάστρα – Τι απαντά για τα αγροτεμάχια-φαντάσματα

Αίτνα: Εντυπωσιακή έκρηξη με λάβα και τέφρα – Σκιέρ κατέβαιναν τις πίστες δίπλα στο ηφαίστειο
Κόσμος

Αίτνα: Εντυπωσιακή έκρηξη με λάβα και τέφρα – Σκιέρ κατέβαιναν τις πίστες δίπλα στο ηφαίστειο

Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό στα 91: Το είδωλο που έγινε μύθος, αποσύρθηκε νωρίς και αφιερώθηκε στα ζώα
ShowBiz

Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό στα 91: Το είδωλο που έγινε μύθος, αποσύρθηκε νωρίς και αφιερώθηκε στα ζώα

Γκύζη: «Ακούγαμε φωνές από το σπίτι» λένε γείτονες – Το σημείωμα του 74χρονου και το οικογενειακό δράμα που αποκαλύπτεται
Κοινωνία

Γκύζη: «Ακούγαμε φωνές από το σπίτι» λένε γείτονες – Το σημείωμα του 74χρονου και το οικογενειακό δράμα που αποκαλύπτεται