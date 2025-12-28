Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην περιοχή του Γκύζη το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ένας 74χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από την ταράτσα της πολυκατοικίας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο υπόγειο διαμέρισμα της οικογένειας, επί της οδού Λοκρίδος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος τραυμάτισε σοβαρά τη 67χρονη σύζυγό του στον λαιμό και αμέσως μετά ανέβηκε στην ταράτσα, πέρασε στο διπλανό κτίριο και πήδηξε στο κενό.

Δίπλα του εντοπίστηκε ιδιόχειρο σημείωμα, στο οποίο φέρεται να έγραφε τη φράση «δεν αντέχω άλλο», απευθυνόμενος σε οικείο του πρόσωπο. Το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε κοντά στο σημείο.

Η 67χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και, σύμφωνα με τους γιατρούς, έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

«Ακούγαμε φωνές από το διαμέρισμα»

Γείτονες της οικογένειας περιγράφουν ότι το δράμα εκτυλισσόταν εδώ και καιρό πίσω από κλειστές πόρτες. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν σε τηλεοπτικά μέσα ότι είχαν ακούσει στο παρελθόν έντονες φωνές και καβγάδες από το συγκεκριμένο διαμέρισμα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχαν γίνει και τηλεφωνήματα στις Αρχές για φασαρία.

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες, ο 74χρονος φρόντιζε για χρόνια τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και άνοια, γεγονός που είχε επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητά τους. Συγγενικό πρόσωπο του ηλικιωμένου ανέφερε ότι η γυναίκα ήταν κατάκοιτη, περιγράφοντας μια εξαιρετικά δύσκολη και ψυχοφθόρα κατάσταση.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι Αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, εξετάζοντας τόσο το σημείωμα που άφησε ο 74χρονος όσο και τις μαρτυρίες γειτόνων και συγγενών.

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα αδιέξοδα που μπορεί να δημιουργήσει η χρόνια φροντίδα ασθενών μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και την ανάγκη έγκαιρης υποστήριξης ανθρώπων που βρίσκονται στα όρια της ψυχικής και σωματικής εξάντλησης.

Διαβάστε ακόμα: Περιστέρι: Σύλληψη δύο ανηλίκων μετά από καταδίωξη για κλοπή μοτοσικλέτας