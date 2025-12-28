Συγκλονίζει η μητέρα της 31χρονης Θεοδώρας Καπλάνη, που έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια, όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα κατά τη διάρκεια ορειβατικής εξόρμησης.

Μιλώντας με εμφανή συναισθηματική φόρτιση στο MEGA, η μητέρα της νεαρής γυναίκας αποκάλυψε πως είχε προσπαθήσει επανειλημμένα να την αποτρέψει από επικίνδυνες δραστηριότητες, εκφράζοντας τους φόβους της για το τι θα μπορούσε να συμβεί.

«Της έλεγα “Θεοδώρα μου, μην πας σε αυτά τα πράγματα, δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου”. Κι εκείνη μου απαντούσε: “Μάνα, μην ανησυχείς”», ανέφερε με σπασμένη φωνή.

Όπως είπε, η ορειβασία ήταν το μεγάλο πάθος της κόρης της. «Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί», σημείωσε, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η Θεοδώρα ονειρευόταν να φτάσει ακόμη ψηλότερα. «Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ. Της έλεγα “δεν θα πας εκεί”. Και μου απαντούσε: “Μάνα, εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία και ας πεθάνω. Θα πεθάνω ευτυχισμένη”».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σοροί των θυμάτων της τραγωδίας μεταφέρθηκαν από το νοσοκομείο της Άμφισσας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, χωρίς να δοθεί χρόνος αντίδρασης. Οι διασώστες εντόπισαν τους ορειβάτες θαμμένους κάτω από το χιόνι, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που δείχνει ότι η χιονοστιβάδα εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά.

Η τετραμελής ομάδα είχε ξεκινήσει ανήμερα των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Αν και οι καιρικές συνθήκες αρχικά ήταν ευνοϊκές, το φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με το δύσβατο ανάγλυφο και το μεγάλο υψόμετρο, αποδείχθηκαν μοιραίοι παράγοντες.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια άφησε πίσω της βαρύ πένθος, υπενθυμίζοντας με τον πιο σκληρό τρόπο τους κινδύνους που κρύβουν οι χειμερινές ορειβατικές διαδρομές, ακόμη και για έμπειρους λάτρεις του βουνού.



