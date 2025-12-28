Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα: Δραματική επιχείρηση διάσωσης έξι ατόμων

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Κάτω Τούμπας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 19:30 σε κατοικία επί της οδού Επταλόφου, όπου διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, προκαλώντας πυκνούς καπνούς και θέτοντας σε κίνδυνο και άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής με οκτώ οχήματα, βραχιονοφόρο όχημα και 26 πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την ασφαλή απομάκρυνση των ενοίκων.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το ηλικιωμένο ζευγάρι από το διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ παράλληλα διασώστες του ΕΚΑΒ απομάκρυναν με ασφάλεια μία γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της, που βρίσκονταν σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και είχαν καταφύγει σε ένα δωμάτιο για να προστατευτούν από τον καπνό.

Και οι έξι μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο της πόλης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρούς τραυματισμούς. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

