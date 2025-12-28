# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα: Δραματική επιχείρηση διάσωσης έξι ατόμων

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα: Δραματική επιχείρηση διάσωσης έξι ατόμων

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Κάτω Τούμπας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 19:30 σε κατοικία επί της οδού Επταλόφου, όπου διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, προκαλώντας πυκνούς καπνούς και θέτοντας σε κίνδυνο και άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής με οκτώ οχήματα, βραχιονοφόρο όχημα και 26 πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την ασφαλή απομάκρυνση των ενοίκων.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το ηλικιωμένο ζευγάρι από το διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ παράλληλα διασώστες του ΕΚΑΒ απομάκρυναν με ασφάλεια μία γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της, που βρίσκονταν σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και είχαν καταφύγει σε ένα δωμάτιο για να προστατευτούν από τον καπνό.

Και οι έξι μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο της πόλης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρούς τραυματισμούς. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Διαβάστε ακόμα: Χριστούγεννα με χάος στους δρόμους: σκληραίνει το μέτωπο κυβέρνησης – αγροτών και φουντώνει το blame game

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο αγροτοσυνδικαλιστής από τη Χαλάστρα – Τι απαντά για τα αγροτεμάχια-φαντάσματα
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο αγροτοσυνδικαλιστής από τη Χαλάστρα – Τι απαντά για τα αγροτεμάχια-φαντάσματα

Αίτνα: Εντυπωσιακή έκρηξη με λάβα και τέφρα – Σκιέρ κατέβαιναν τις πίστες δίπλα στο ηφαίστειο
Κόσμος

Αίτνα: Εντυπωσιακή έκρηξη με λάβα και τέφρα – Σκιέρ κατέβαιναν τις πίστες δίπλα στο ηφαίστειο

Την καλούσα δύο ημέρες και δεν απαντούσε: Συγκλονίζει η μητέρα της Δώρας μετά την τραγωδία στα Βαρδούσια
Κοινωνία

Την καλούσα δύο ημέρες και δεν απαντούσε: Συγκλονίζει η μητέρα της Δώρας μετά την τραγωδία στα Βαρδούσια

Τέλος στους «αιώνιους» φοιτητές: 280.000 διαγραφές στα ΑΕΙ – Παράταση σπουδών για 35.000
Κοινωνία

Τέλος στους «αιώνιους» φοιτητές: 280.000 διαγραφές στα ΑΕΙ – Παράταση σπουδών για 35.000

Γλυφάδα: Χειροπέδες σε γνωστό τράπερ – Επέβαινε με βραχιολάκι σε κλεμμένο αυτοκίνητο
ShowBiz

Γλυφάδα: Χειροπέδες σε γνωστό τράπερ – Επέβαινε με βραχιολάκι σε κλεμμένο αυτοκίνητο