Εμπρηστική επίθεση με σοβαρές υλικές ζημιές σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Καισαριανή, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές σε οχήματα και κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 4:20 π.μ., έξω από εταιρεία διανομών που βρίσκεται στην οδό Καραολή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο τρία φορτηγά διανομής, τα οποία ήταν σταθμευμένα στον χώρο.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της προανάκρισης, οι δράστες δεν χρησιμοποίησαν εμπρηστικό μηχανισμό, αλλά περιέλουσαν τα οχήματα με εύφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα οι φλόγες να εξαπλωθούν γρήγορα και να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα φορτηγά.

Από τη φωτιά υπέστησαν περιορισμένες φθορές και τρία ΙΧ αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσουν άνθρωποι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια ή άλλα οχήματα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ελληνική Αστυνομία, που διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Διαβάστε ακόμα: Βαρδούσια: Σε εξέλιξη η δύσκολη ανάσυρση των τεσσάρων ορειβατών – Με ελικόπτερο η μεταφορά των σορών