Αγροτικά μπλόκα: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των εκδρομέων - Μεγάλες καθυστερήσεις στην εθνική οδό

Χωρίς τέλος συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων που επιστρέφουν στην Αθήνα, καθώς σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και σήμερα στο οδικό δίκτυο εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων.

Από το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) και όσο περνούν οι ώρες, η κυκλοφορία στην εθνική οδό Λαμία – Αθήνα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Θεολόγος Φθιώτιδας έως τη γέφυρα του Μαρτίνου, από τις 15:00 το μεσημέρι έχουν αρχίσει να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων, οι οποίες αυξάνονται όσο πλησιάζει η βραδινή αιχμή.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη γέφυρα του Μαρτίνου, όπου εφαρμόζεται εκτροπή της κυκλοφορίας προς τον παράδρομο με κατεύθυνση το Κάστρο Βοιωτίας. Εκεί, οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν ακόμη μεγαλύτερη υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση οφείλεται στο αγροτικό μπλόκο στο Κάστρο, όπου οι αγρότες έχουν προχωρήσει σε κλείσιμο της εθνικής οδού. Όπως όλα δείχνουν, ο «Γολγοθάς» για τους εκδρομείς δεν αναμένεται να τελειώσει άμεσα, καθώς οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες.

Οι αρμόδιες Αρχές συνιστούν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

