Ταύρος: Μαχαίρωσε υπάλληλο, την κλείδωσε σε γραφείο και διέφυγε με 10.000 ευρώ

Ένοπλη ληστεία με τραυματισμό υπαλλήλου σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (28/12) σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην περιοχή του Ταύρος, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους και κατοίκους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11:00 το πρωί, άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε στο πρακτορείο που βρίσκεται στην οδό Παλαιολόγου. Ο δράστης τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι την 29χρονη υπάλληλο και στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα σε γραφείο του καταστήματος.

Αμέσως μετά, αφαίρεσε από το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο χρηματικό ποσό που ανέρχεται περίπου στις 10.000 ευρώ και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η τραυματισμένη υπάλληλος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, με τις Αρχές να εξετάζουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Διαβάστε ακόμα: Θρίλερ με την εξαφάνιση διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου στις Σέρρες – Άφησε κινητό και χρήματα