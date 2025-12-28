Σημαντικό ρήγμα καταγράφεται στα αγροτικά μπλόκα έπειτα από έναν μήνα κινητοποιήσεων, καθώς για πρώτη φορά δεν υπάρχει ενιαία γραμμή. Από τη μία πλευρά, μπλόκα που συνεδρίασαν στην Επανομή ζητούν άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση· από την άλλη, οι αγρότες της Νίκαια επιμένουν σε κλιμάκωση.

Η εξέλιξη προκάλεσε οργή στους Θεσσαλούς αγρότες, οι οποίοι κατηγορούν τα 18 μπλόκα που ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό ότι υπονομεύουν το κοινό μέτωπο. Από το βράδυ του Σαββάτου, η διάσταση απόψεων έγινε εμφανής.

Στα Μάλγαρα, τα τρακτέρ έκλεισαν ξανά την Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Αθήνα, με τον αποκλεισμό να αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως την Τρίτη, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης της πίεσης. Νωρίτερα, αγρότες από Κιλκίς, Σέρρες και Δράμα είχαν κλείσει για τα φορτηγά τα τελωνεία Εύζωνοι, Προμαχώνας και Εξοχή.

Στη Νίκαια, οι αγρότες της Λάρισα ετοιμάζουν ακόμη και πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στο μπλόκο. Αποφάσισαν κλείσιμο παρακαμπτηρίων τη Δευτέρα (16:00–19:00) και συλλαλητήριο με τρακτέρ μέσα στην πόλη. Παράλληλα, αγρότες της Φλώρινα διαμαρτυρήθηκαν έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Σταύρος Παπασωτηρίου, ενώ στο Κάστρο Βοιωτίας έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι αγροτών από την Κορινθία παρέδωσαν φάκελο αιτημάτων στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, κίνηση που πηγές του υπουργείου χαρακτηρίζουν ως ουσιαστική συμβολή σε θεσμικό διάλογο.

Από κυβερνητικής πλευράς, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «ο ειλικρινής διάλογος – και μόνο αυτός – θα φέρει τις λύσεις», επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση έχει καλέσει από την αρχή σε συζήτηση και ότι μεγάλο μέρος των αιτημάτων έχει ήδη ικανοποιηθεί ή δρομολογηθεί.

Στην Επανομή, εκπρόσωποι 18 μπλόκων (14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι) τονίζουν την ανάγκη άμεσης έναρξης ουσιαστικού διαλόγου «μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις», καλώντας σε κοινή κάθοδο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Διευκρινίζουν ότι δεν επιδιώκουν διάσπαση, αλλά δημιουργία συνθηκών λύσεων.

Αντίθετα, στη Νίκαια επιμένουν ότι ουσιαστικές απαντήσεις δεν έχουν δοθεί, πως τα αιτήματα είναι 14 και όχι 27, και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει εξέλιξη έως την Πρωτοχρονιά, η στάση τους θα σκληρύνει. Οι επόμενες ημέρες και η πανελλαδική σύσκεψη μετά τις γιορτές αναμένεται να κρίνουν την πορεία των κινητοποιήσεων.

