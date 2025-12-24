Προφυλακίστηκαν οι 12 του κυκλώματος ναρκωτικών που δρούσε και σε σχολεία

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι 12 κατηγορούμενοι που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα διακίνησης κάνναβης και κοκαΐνης, το οποίο δρούσε ακόμη και σε σχολικούς χώρους σε περιοχές της Νέα Χαλκηδόνα, των Άνω Πατήσια και της Νέα Φιλαδέλφεια.

Ανάμεσα σε όσους οδηγήθηκαν στη φυλακή βρίσκονται και έξι ανήλικοι. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φέρονται να είχαν ένας 20χρονος και ένας 19χρονος, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις κωδικές ονομασίες «Φρατέλο» και «Κοντός» ή «Ζούμπο».

Κατά τις αρχές, υπό τις εντολές των δύο φερόμενων αρχηγών βρίσκονταν ακόμη δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, που δρούσαν ως διακινητές και έφεραν επίσης ψευδώνυμα, όπως «Νίτσε», «Πίπης», «Φέσι», «Φλόρι» και «Φαρούκ».

Η ανακριτική διαδικασία διήρκεσε πολλές ώρες, με τις απολογίες να ολοκληρώνονται τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν από κοινού την προφυλάκιση και των 12 κατηγορουμένων.

Όπως προκύπτει από την κατηγορία, τα μέλη του κυκλώματος λειτουργούσαν με αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας. Η παραβίασή τους επέσυρε τιμωρίες, που περιλάμβαναν χρηματικά πρόστιμα, ξυλοδαρμούς, ακόμη και βασανιστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τη διακίνηση ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι είναι απλώς χρήστες.

