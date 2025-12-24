Με χαμηλές ταχύτητες πραγματοποιείται η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων από την Αθήνα προς την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα, εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων που έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσα από τα μπλόκα των τρακτέρ, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και παρουσία της Τροχαίας, η οποία ρυθμίζει τη ροή των οχημάτων. Τα Ι.Χ. και τα λεωφορεία κινούνται στο εθνικό δίκτυο, ενώ τα φορτηγά εκτρέπονται σε παράπλευρους και επαρχιακούς δρόμους.

Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Σημαντικές επιβραδύνσεις σημειώνονται στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, μετά τον κόμβο της Χαλκίδα. Από το 70ό έως το 75ο χιλιόμετρο, στο ύψος της Ριτσώνα, η κυκλοφορία διεξάγεται σε ένα ρεύμα, με ταχύτητες 10 έως 30 χλμ./ώρα.

Νέα επιβράδυνση καταγράφεται πριν από τον κόμβο της Θήβα, όπου οι οδηγοί περνούν ελεγχόμενα από μπλόκο αγροτών. Μετά το σημείο αυτό, η κυκλοφορία ομαλοποιείται για περίπου 20 χιλιόμετρα, έως ότου παρουσιαστεί νέα μείωση ταχύτητας πριν από το Κάστρο Βοιωτίας.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην περιοχή της Αταλάντη, όπου παραμένουν ανοιχτές δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται και στον Μπράλος.

Βόρεια Ελλάδα

Στη Βόρεια Ελλάδα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Εθνικής Οδού Αθηνών–Θεσσαλονίκης, στο ύψος των Μάλγαρα, όπου το μπλόκο είχε παραμείνει για 22 ημέρες. Ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός έως και την Παρασκευή.

Αντίθετα, κλειστή παραμένει η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, με την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» να γίνεται μέσω εκτροπής από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Μουδανιών.

Την ίδια ώρα, κλειστά παραμένουν τμήματα της Εθνικής Οδού Αθηνών–Θεσσαλονίκης στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, καθώς και σημεία της Εγνατία Οδός στα Κερδύλια, στο Νησέλι και στον νότιο κόμβο της Κομοτηνής.

Δυτική Ελλάδα και Πάτρα

Προβλήματα καταγράφονται και στη Δυτική Ελλάδα. Στην Αιτωλοακαρνανία, στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου στον άξονα Αντιρρίου–Ιωαννίνων, οι αγρότες έχουν αφήσει ανοιχτές δύο λωρίδες κυκλοφορίας και έχουν σηκώσει τις μπάρες των διοδίων, ωστόσο η αστυνομία εκτρέπει την κίνηση στην παλαιά εθνική οδό για λόγους ασφαλείας.

Στην Αχαΐα, στο μπλόκο της Εγλυκάδας στην περιμετρική της Πάτρα, η κυκλοφορία εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο, προκαλώντας αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η εικόνα στο οδικό δίκτυο παραμένει μεταβαλλόμενη, με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να ενημερώνονται συνεχώς και να οπλίζονται με υπομονή κατά τη διάρκεια των εορταστικών μετακινήσεων.

