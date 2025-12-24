Θεσσαλονίκη: Σοβαρή καταγγελία 13χρονης για ομαδικό βιασμό – Έξι κατηγορούμενοι

Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης ερευνάται στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία 13χρονης ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από ανήλικους, οι οποίοι φέρονται να βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων, εκ των οποίων δύο είναι ενήλικοι και τέσσερις ανήλικοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τρεις ημεδαπούς και τρεις υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, αφορούν τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιόν τους, της εκδικητικής πορνογραφίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και της παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 13χρονης, κατά το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2025, τέσσερις από τους εμπλεκόμενους, εκμεταλλευόμενοι τη φιλική σχέση που είχε με έναν 15χρονο ανήλικο, ο οποίος φέρεται να την προέτρεπε σχετικά, την οδήγησαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, καθώς και σε γυναικείες τουαλέτες χώρου στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί, όπως καταγγέλλεται, προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ ταυτόχρονα κατέγραφαν τις πράξεις με τα κινητά τους τηλέφωνα. Σύμφωνα με την ίδια, απόσπασμα του βιντεοληπτικού υλικού διαμοιράστηκε στη συνέχεια στο διαδίκτυο μέσω μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ένας ακόμη 16χρονος καθώς και ο 15χρονος φέρονται να προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της παθούσας.Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τα οποία πρόκειται να αποσταλούν στο αρμόδιο τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακό έλεγχο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

