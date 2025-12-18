Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Αγία Παρασκευή - Δύο 13χρονες ξυλοκόπησαν συμμαθήτριά τους

Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας καταγράφηκε σε σχολείο της Αττικής, αυτή τη φορά στην Αγία Παρασκευή, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την έξαρση της βίας μεταξύ ανηλίκων.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, σε Γυμνάσιο της περιοχής, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο 13χρονες μαθήτριες φέρονται να επιτέθηκαν λεκτικά και σωματικά σε συνομήλική τους, η οποία είναι αλβανικής καταγωγής.

Η επίθεση έγινε αντιληπτή από εκπαιδευτικό του σχολείου, ο οποίος παρενέβη άμεσα για να σταματήσει το επεισόδιο. Παράλληλα, ενημερώθηκε η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας, η οποία μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής και προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης σε βάρος των δύο ανηλίκων.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι μία από τις δύο 13χρονες συνελήφθη, ενώ η δεύτερη ανήλικη αναζητείται. Σύμφωνα με τις Αρχές, η μαθήτρια που συνελήφθη είχε απασχολήσει και στο πρόσφατο παρελθόν την ΕΛ.ΑΣ., καθώς φέρεται πριν από περίπου δύο μήνες να είχε εμπλακεί σε αντίστοιχο περιστατικό βίας σε βάρος συνομήλικής της, το οποίο μάλιστα είχε βιντεοσκοπηθεί.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν τόσο οι συνθήκες του περιστατικού όσο και τυχόν ευθύνες που προκύπτουν στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά υποθέσεων ενδοσχολικής βίας που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενίσχυση των προληπτικών μηχανισμών και της στήριξης μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

