Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη: Για απάτη κατηγορείται ιδιωτικός ερευνητής

Με την κατηγορία της απάτης συνελήφθη ιδιωτικός ερευνητής στο πλαίσιο της υπόθεσης εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να παραπλάνησε την οικογένεια του αγνοούμενου, υποστηρίζοντας ότι είχε εντοπίσει στοιχεία για την τύχη του.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο ιδιωτικός ερευνητής ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε μεθόδους που βασίζονται στην αποκαλούμενη «κβαντική τεχνολογία», κάνοντας χρήση τριχών του 33χρονου και ειδικής συσκευής εντοπισμού. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τα σήματα που λάμβανε οδηγούσαν στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της Σούδας.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί κρίθηκαν αναξιόπιστοι από τις διωκτικές αρχές, οι οποίες εκτιμούν ότι οι γονείς του αγνοούμενου γιατρού ενδέχεται να εξαπατήθηκαν, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του ερευνητή.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού συνεχίζονται με αμείωτη ένταση από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να ρίχνουν φως στην υπόθεση.

