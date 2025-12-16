Χαλκιδική: Πώς δρούσε το κύκλωμα που κάλυπτε παραβάσεις ΚΟΚ – Προφυλακιστέος ο διοικητής της Τροχαίας

Ο διοικητής Τμήματος Τροχαίας στη Χαλκιδική κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή Πολυγύρου, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά κύκλωμα αστυνομικών και παράνομες πρακτικές κατά την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός κατηγορείται ότι παρείχε προστασία έναντι αμοιβής σε οδηγούς που υπέπιπταν σε τροχονομικές παραβάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του.

Αντίθετα, οι δύο ακόμη αστυνομικοί που φέρονται να εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως μεταδίδει η voria.gr.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., από την οποία προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προχωρούσαν σε σειρά παράνομων ενεργειών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται ότι παρέβλεπαν τροχονομικές παραβάσεις, αλλά και ότι βεβαίωναν ψευδώς παραβάσεις του ΚΟΚ, ανάλογα με την περίπτωση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί φέρονται να ενημέρωναν οδηγούς για επικείμενους ελέγχους και μπλόκα της Τροχαίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επισπεύδονταν η επιστροφή αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας, όπως άδειες οδήγησης και πινακίδες.

Οι αρχές εκτιμούν ότι όλες αυτές οι πρακτικές πραγματοποιούνταν έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, γεγονός που οδήγησε στη σχηματισμό δικογραφίας και στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

