# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τι έδειξε η νεκροψία για τον 43χρονο μποξέρ που είχε επιτεθεί σε γιατρό στο Αίγιο

Τι έδειξε η νεκροψία για τον 43χρονο μποξέρ που είχε επιτεθεί σε γιατρό στο Αίγιο

Σε περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο αποδίδεται ο θάνατος του 43χρονου μποξέρ στο Αίγιο, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής που ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί. Πρόκειται για τον άνδρα που, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, είχε επιτεθεί και γρονθοκοπήσει ορθοπεδικό γιατρό, την ώρα που εκείνος εργαζόταν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου της πόλης.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, δύο ημέρες μετά το επεισόδιο στο νοσοκομείο.

Πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό στο νοσοκομείο
Το αρχικό συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 43χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο του Αιγίου για να εξεταστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το tempo24, υπήρξε έντονη διαφωνία με τον ορθοπεδικό γιατρό σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του.

Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και κατέληξε σε σωματική επίθεση, με τον γιατρό να δέχεται γροθιές εν ώρα εργασίας.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σχηματισμό δικογραφίας για το περιστατικό. Ωστόσο, ο 43χρονος είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να παρέμενε κρυμμένος προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Το απόγευμα της Κυριακής, συγγενικά του πρόσωπα που τον αναζητούσαν τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του.

Ακολούθησε προσπάθεια ανάνηψης και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας να ρίχνουν φως στα ιατρικά αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.

Διαβάστε ακόμα: Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή η εθνική οδός στη Νίκαια, συγκέντρωση στην πλατεία της Λάρισας

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Αγρότες για Τσιάρα: «Ασπιρίνες» οι κυβερνητικές παρεμβάσεις – Στο τραπέζι διάλογος ή κλιμάκωση από τα μπλόκα
Πολιτική

Αγρότες για Τσιάρα: «Ασπιρίνες» οι κυβερνητικές παρεμβάσεις – Στο τραπέζι διάλογος ή κλιμάκωση από τα μπλόκα

Αχιλλέας Μπέος – Σοφία Μουτίδου: Ακραία σύγκρουση στον αέρα του Real View για τα άλογα στη φάτνη του Βόλου
Media

Αχιλλέας Μπέος – Σοφία Μουτίδου: Ακραία σύγκρουση στον αέρα του Real View για τα άλογα στη φάτνη του Βόλου

«Κλείδωσε» ο καιρός τα Χριστούγεννα: Ήπιες θερμοκρασίες, αστάθεια και βροχές – Τι λένε Κολυδάς και Μαρουσάκης
Ο Καιρός

«Κλείδωσε» ο καιρός τα Χριστούγεννα: Ήπιες θερμοκρασίες, αστάθεια και βροχές – Τι λένε Κολυδάς και Μαρουσάκης

Χριστίνα Λαμπίρη: Γιατί είπε «αντίο» στην τηλεόραση, η νέα ζωή μακριά από τα πλατό και οι αλήθειες για τον χώρο
Media

Χριστίνα Λαμπίρη: Γιατί είπε «αντίο» στην τηλεόραση, η νέα ζωή μακριά από τα πλατό και οι αλήθειες για τον χώρο

Απεργία ΑΔΕΔΥ σήμερα 16 Δεκεμβρίου: Σε κινητοποιήσεις εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα – Τι ισχύει για Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και τραμ
Κοινωνία

Απεργία ΑΔΕΔΥ σήμερα 16 Δεκεμβρίου: Σε κινητοποιήσεις εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα – Τι ισχύει για Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και τραμ