Τι έδειξε η νεκροψία για τον 43χρονο μποξέρ που είχε επιτεθεί σε γιατρό στο Αίγιο

Σε περιτονίτιδα και ισχαιμικό επεισόδιο αποδίδεται ο θάνατος του 43χρονου μποξέρ στο Αίγιο, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής που ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί. Πρόκειται για τον άνδρα που, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, είχε επιτεθεί και γρονθοκοπήσει ορθοπεδικό γιατρό, την ώρα που εκείνος εργαζόταν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου της πόλης.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, δύο ημέρες μετά το επεισόδιο στο νοσοκομείο.

Πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό στο νοσοκομείο

Το αρχικό συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 43χρονος προσήλθε στο νοσοκομείο του Αιγίου για να εξεταστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το tempo24, υπήρξε έντονη διαφωνία με τον ορθοπεδικό γιατρό σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του.

Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και κατέληξε σε σωματική επίθεση, με τον γιατρό να δέχεται γροθιές εν ώρα εργασίας.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σχηματισμό δικογραφίας για το περιστατικό. Ωστόσο, ο 43χρονος είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να παρέμενε κρυμμένος προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Το απόγευμα της Κυριακής, συγγενικά του πρόσωπα που τον αναζητούσαν τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του.

Ακολούθησε προσπάθεια ανάνηψης και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας να ρίχνουν φως στα ιατρικά αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.

