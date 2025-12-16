Νέα δεδομένα εξετάζουν οι Αρχές στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας μπαίνει πλέον η αυτοκτονία ενός νεαρού που σημειώθηκε λίγο μετά τα αιματηρά γεγονότα.

Μετά την προφυλάκιση του ανιψιού του επιχειρηματία, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε έναν νεαρό άνδρα που έβαλε τέλος στη ζωή του τον περασμένο Οκτώβριο. Η υπόθεση επανεξετάζεται υπό το πρίσμα νέων πληροφοριών, οι οποίες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει έμμεση ή άμεση σύνδεση με το διπλό φονικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο αυτόχειρας φέρεται να είχε στενή σχέση με πρόσωπο από το περιβάλλον του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήδη βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη. Το συγκεκριμένο στοιχείο έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να διαπιστώσουν αν ο νεαρός γνώριζε κρίσιμες λεπτομέρειες για την υπόθεση ή αν είχε οποιαδήποτε εμπλοκή πριν ή μετά το έγκλημα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στο χρονικό πλαίσιο της αυτοκτονίας, καθώς εξετάζεται αν η ψυχολογική του κατάσταση επηρεάστηκε από τις εξελίξεις γύρω από τη διπλή δολοφονία ή από σχέσεις και πιέσεις που ενδεχομένως συνδέονται με την υπόθεση. Πηγές κοντά στην έρευνα τονίζουν ότι τίποτα δεν αποκλείεται και πως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Οι Αρχές συλλέγουν μαρτυρίες, ψηφιακά ίχνη και στοιχεία από το περιβάλλον του νεαρού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η αυτοκτονία αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν στο διπλό φονικό ή αν πρόκειται για μια τραγική, αλλά άσχετη εξέλιξη.

Η υπόθεση της Φοινικούντας συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα και ανατροπές, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για την αποκάλυψη της πλήρους εικόνας πίσω από ένα από τα πιο σκοτεινά εγκλήματα των τελευταίων μηνών.

