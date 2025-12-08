Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες της μητέρας του 2χρονου Λίο, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση πίτμπουλ στη Ζάκυνθο. Το μικρό παιδί σκοτώθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά τα γενέθλιά του, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ σε όλη τη χώρα.

Μιλώντας σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η μητέρα δήλωσε πως από τη στιγμή που γεννήθηκε ο γιος της είχε έναν ανεξήγητο φόβο ότι κάτι θα συνέβαινε. «Όταν γεννήθηκε ήμασταν τόσο χαρούμενοι. Αλλά πάντα είχα έναν ενδόμυχο φόβο ότι δεν θα τον είχα για πολύ. Και τώρα συνέβη. Σήμαινε τόσα πολλά για εμάς και τώρα δεν θα ξαναδούμε το χαμόγελό του ούτε θα ακούσουμε το γέλιο του», ανέφερε.

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με την περιγραφή της οικογένειας, ο σκύλος –τον οποίο ο σύζυγος είχε υιοθετήσει και κρατούσε δεμένο στον κήπο με αλυσίδα περίπου δέκα μέτρων– φαίνεται πως τρομοκρατήθηκε από τους πυροβολισμούς κυνηγών που βρίσκονταν στο γειτονικό δάσος, αλλά και από τις σφυρίχτρες και τα άλλα σκυλιά που ακούγονταν στην περιοχή.

«Πιστεύω ότι αυτό τρόμαξε τον σκύλο και τον έκανε να επιτεθεί. Κάτι απλά “έσπασε” μέσα του και στα 30 δευτερόλεπτα που μπήκαμε μέσα για να τακτοποιήσουμε τα ψώνια, ο Λίο απομακρύνθηκε για να τον δει. Τότε τελείωσαν όλα», είπε η μητέρα.

Όπως περιγράφει, η επίθεση ήταν αστραπιαία. «Ο Λίο αρπάχτηκε ή ταρακουνήθηκε. Έμοιαζε να τον είχε δαγκώσει μόνο μία φορά». Άμεσα έγινε προσπάθεια να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά. «Τον πήραν από τα χέρια μου και έτρεξαν στο νοσοκομείο, αλλά νομίζω πως ήταν ήδη αργά. Δεν θα τα κατάφερνε, και οι γιατροί το επιβεβαίωσαν όταν φτάσαμε».

Σε δομή αδέσποτων το πίτμπουλ

Το σκυλί μεταφέρθηκε σε ειδική δομή φιλοξενίας αδέσποτων στον Πύργο. Τη διαδικασία ανέλαβαν εκπαιδευτές που έφτασαν στη Ζάκυνθο σε συνεννόηση με τον δήμο, ενώ προηγήθηκε αιμοληψία και έλεγχος στην Ανδραβίδα.

Στη δομή θα εξεταστεί από κτηνιάτρους και ειδικούς η συμπεριφορά του, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το μέλλον του.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Κόκκορης εξήγησε ότι ο δήμος Ζακύνθου δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει μόνος του τη διαδικασία, καθώς δεν διαθέτει κτηνίατρο – παρά τις δύο σχετικές προσκλήσεις που έχουν γίνει χωρίς ανταπόκριση.

