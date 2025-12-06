Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία έχουν προκληθεί από νωρίς το πρωί του Σαββάτου στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί, λόγω πτώσης βράχων στο οδόστρωμα. Δύο από τις τρεις λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα έχουν αποκλειστεί, με τα οχήματα να κινούνται μόνο από μία, γεγονός που έχει δημιουργήσει κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Η πτώση μεγάλων πετρωμάτων οδήγησε σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας στη μεσαία και δεξιά λωρίδα, με τις αρχές να προχωρούν σε αναστολή διέλευσης για λόγους ασφάλειας. Συνεργεία βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για την απομάκρυνση των βράχων και την αποκατάσταση του δρόμου, ενώ η αστυνομία έχει ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Το συγκεκριμένο τμήμα της Λεωφόρου Αθηνών θεωρείται από τα πιο επιβαρυμένα, ειδικά τις ώρες αιχμής, και η ημίωρη καθυστέρηση για τους οδηγούς είναι πλέον πραγματικότητα. Η Τροχαία συνιστά αυξημένη προσοχή, τήρηση οδηγιών και, όπου είναι δυνατόν, χρήση εναλλακτικών διαδρομών μέσω Χαϊδαρίου και περιφερειακών οδών ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω συμφόρηση.

Οι εργασίες συνεχίζονται και εκτιμάται ότι θα χρειαστούν αρκετές ώρες μέχρι να ανοίξουν ξανά οι λωρίδες και να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

