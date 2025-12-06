# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας – Αισθητός σε περιοχές της νότιας Πελοποννήσου

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί του Σαββάτου ανοιχτά της Λακωνίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 113 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γερολιμένα, σε θαλάσσια περιοχή του Λακωνικού, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 15,3 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε τμήματα της νότιας Πελοποννήσου χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, το οποίο μέχρι στιγμής θεωρείται μεμονωμένο και δεν εμπνέει ανησυχία.

